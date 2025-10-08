به گزارش خبرنگار مهر، بهادر اسدی بعدازظهر چهارشنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: در نیمه اول سال جاری، ۱۴ کارگاه آموزشی- توجیهی تحت عنوان «مهر خانواده» برای زوجین متقاضی طلاق برگزار شده است.

وی افزود: این کارگاه‌ها با هدف بهبود مهارت‌های ارتباطی و زندگی زناشویی زوجین دارای اختلافات، و به ویژه در راستای پیشگیری از وقوع طلاق، طراحی و برگزار شده است.

اسدی گفت: ۷ کارگاه برای خانم‌ها و ۷ کارگاه برای آقایان، با حضور ۱۵۸ نفر از زوجین متقاضی طلاق برگزار شد و این دوره‌ها در مراکز مشاوره مورد تایید قوه قضاییه و سالن جلسات معاونت اجتماعی برگزار شد.

وی افزود: متاسفانه در سال‌های اخیر، احساس امنیت و آرامش در زندگی مشترک زوجین کاهش یافته و به دنبال آن، مشکلات جدی در پیوندهای خانوادگی بروز کرده است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان یادآور شد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از اختلافات به دلیل کمبود مهارت‌های ارتباطی و ضعف در آموزش‌های پیش‌نیاز ازدواج موفق است.

اسدی با اشاره به روند برگزاری این کارگاه‌ها گفت: این کارگاه‌ها با هدف تقویت مهارت‌های ارتباطی زوجین و آشنایی آن‌ها با اصول زندگی اسلامی طراحی شده است و مشارکت در این کارگاه‌ها به زوجین این امکان را می‌دهد که نگرش خود را نسبت به مشکلات زندگی مشترک تغییر دهند و راهکارهای کاربردی برای حل اختلافات خود بیابند.

وی همچنین به توضیح نماد «مهر» پرداخت و گفت: حروف مهر به ترتیب مخفف سوالات کلیدی برای شرکت‌کنندگان است: من چه ایراد و نقطه ضعفی داشتم؟ همسرم چه نقطه قوتی داشت؟ و راهکار و رویکرد حل اختلاف اکنون چه می‌تواند باشد؟ این سوالات به زوجین کمک می‌کند که به طور مداوم به بررسی و تجزیه و تحلیل روابط خود بپردازند.

سرپرست معاونت اجتماعی دادگستری کردستان در پایان تصریح کرد: شرکت در کارگاه‌های مهر به زوجین این فرصت را می‌دهد که به تصمیمات خود درباره آینده زندگی مشترک‌شان با دقت بیشتری نگاه کنند و به آنها کمک می‌کند تا بدانند مشکلات زندگی زناشویی همیشه به معنای پایان آن نیست.