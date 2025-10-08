  1. استانها
برگزاری ۱۴ کارگاه آموزشی مهارت‌های ارتباطی برای زوجین در کردستان

سنندج- سرپرست معاونت اجتماعی دادگستری کردستان از برگزاری ۱۴ کارگاه مهر خانواده برای زوجین دارای اختلافات خانوادگی در شش ماهه اول سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهادر اسدی بعدازظهر چهارشنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: در نیمه اول سال جاری، ۱۴ کارگاه آموزشی- توجیهی تحت عنوان «مهر خانواده» برای زوجین متقاضی طلاق برگزار شده است.

وی افزود: این کارگاه‌ها با هدف بهبود مهارت‌های ارتباطی و زندگی زناشویی زوجین دارای اختلافات، و به ویژه در راستای پیشگیری از وقوع طلاق، طراحی و برگزار شده است.

اسدی گفت: ۷ کارگاه برای خانم‌ها و ۷ کارگاه برای آقایان، با حضور ۱۵۸ نفر از زوجین متقاضی طلاق برگزار شد و این دوره‌ها در مراکز مشاوره مورد تایید قوه قضاییه و سالن جلسات معاونت اجتماعی برگزار شد.

وی افزود: متاسفانه در سال‌های اخیر، احساس امنیت و آرامش در زندگی مشترک زوجین کاهش یافته و به دنبال آن، مشکلات جدی در پیوندهای خانوادگی بروز کرده است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان یادآور شد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از اختلافات به دلیل کمبود مهارت‌های ارتباطی و ضعف در آموزش‌های پیش‌نیاز ازدواج موفق است.

اسدی با اشاره به روند برگزاری این کارگاه‌ها گفت: این کارگاه‌ها با هدف تقویت مهارت‌های ارتباطی زوجین و آشنایی آن‌ها با اصول زندگی اسلامی طراحی شده است و مشارکت در این کارگاه‌ها به زوجین این امکان را می‌دهد که نگرش خود را نسبت به مشکلات زندگی مشترک تغییر دهند و راهکارهای کاربردی برای حل اختلافات خود بیابند.

وی همچنین به توضیح نماد «مهر» پرداخت و گفت: حروف مهر به ترتیب مخفف سوالات کلیدی برای شرکت‌کنندگان است: من چه ایراد و نقطه ضعفی داشتم؟ همسرم چه نقطه قوتی داشت؟ و راهکار و رویکرد حل اختلاف اکنون چه می‌تواند باشد؟ این سوالات به زوجین کمک می‌کند که به طور مداوم به بررسی و تجزیه و تحلیل روابط خود بپردازند.

سرپرست معاونت اجتماعی دادگستری کردستان در پایان تصریح کرد: شرکت در کارگاه‌های مهر به زوجین این فرصت را می‌دهد که به تصمیمات خود درباره آینده زندگی مشترک‌شان با دقت بیشتری نگاه کنند و به آنها کمک می‌کند تا بدانند مشکلات زندگی زناشویی همیشه به معنای پایان آن نیست.

