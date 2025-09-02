«مهر خانواده» مانع جدایی ۲۷۳ زوج کرمانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی قویدل، گفت: با اقدامات سازشی درقالب برگزاری دورههای آموزشی مهر خانواده از جدایی ۲۷۳ زوج کرمانی جلوگیری شده است و زوجین پس از کسب مهارتهای لازم؛ به زندگی مشترک بازگشتهاند.
وی افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان؛ تاکنون ۲ مربی ملی و ۳۰ مربی استانی مهر خانواده در استان کرمان تربیت کرده و ۲۰۵ کارگاه ۷ ساعته مهارتهای ارتباطی برای ۲ هزار و ۳۶۲ نفر از متقاضیان طلاق توافقی برگزار کرده است.
تاکید حاکمیت بر آسان کردن تشکیل خانواده است
قویدل، تاکید کرد: براساس سند تحول و تعالی قوه قضائیه و در سیاستهای کلی خانواده، ابلاغی مقام معظم رهبری، بر ایجاد جامعهای خانواده محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی تحکیم خانواده، ارائه و ترسیم الگوی اسلامی خانواده و… توجه شده است.
وی گفت: در اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر لزوم سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی تأکید شده است.
معاون قضائی دادگستری کرمان گفت: سالم سازی اعضاء خانواده و نحوه تعاملشان بایکدیگر، بی گمان اثرات مثبتی در جامعه به دنبال خواهد داشت.
قویدل افزود: دستیابی به یک خانواده سالم، مشروط به برخورداری افراد آن از سلامت روانی و داشتن روابط مطلوب با یکدیگر میباشد.
وی اضافه کرد: در واقع از ضروریات تشکیل جامعۀ سالم، تشکیل خانوادۀ سالم است. اگر خانواده اصلاح شود، جامعه نیز اصلاح خواهد شد و هرچه بنیان آن مستحکمتر باشد، بنیان جامعه نیز
اجرای کارگاههای مهر خانواده در کرمان
این مقام قضایی اعلام کرد: کارگاههای مهرخانواده با هدف تثبیت مهارتهای ارتباطی برای زوجین سازش یافته به منظور افزایش پایداری سازشها (پشتیبانی جهت تثبیت زندگی آگاهانه) در کرمان باقوت در حال اجرا میباشند.
قویدل، افزود: طبق قانون، زوجین متقاضی طلاق که برای دعاوی خانواده به دادگاه مراجعه مینمایند قبل از ثبت درخواست خود در دفاتر ثبت الکترونیکی قوه قضائیه به واحدهای مشاوره مداخله در کاهش طلاق ارجاع داده میشوند که برای زوجین متقاضی به تفکیک زن و مرد کارگاههای مهر به مدت ۷ ساعت برگزار میگردد.
وی ادامه داد: بعد از گذراندن ۷ ساعت دوره آموزشی مهارت مدیریت مهارتهای ارتباطی، با عنوان اختصاصی مهر؛ جلسه سازش برگزار میگردد، که در صورت سازش، پرونده مختومه و اگر سازش نگردد پرونده جهت ثبت به دفاتر الکترونیکی ارسال میگردد تا از آن طریق به دادگاه جهت رسیدگی ارجاع گردد که اجرای این طرح در سالهای اخیر دستاوردهای خوبی را همراه داشته است.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۵ هدف آن است تا این کارگاهها صرفاً برای زوجین متقاضی طلاق توافقی برگزار نگردد و کلیه زوجین را شامل شود؛ همچنین به ویژه جهت پایداری سازش زوجین متقاضی طلاق در بین زوجین متقاضی یادگیری مهارتها، در صورت سازش کارگاههای دیگری به منظور تثبیت یک زندگی آگاهانه (دوره محبت) جهت پشتیبانی آنان برگزار میشود.
وی با بیان اینکه زن و مرد بایستی با یادگیری مهارتهای ارتباطی و تکیه بر آنها در زندگی مشترک نسبت به بهبود زندگی خود تلاش نمایند، افزود: زوجین در جریان کارگاههای آموزشی فرصت خوبی مییابند تا بهترین تصمیم را برای زندگی مشترک بگیرند، زیرا زوجین در جریان کارگاههای مهر آگاه میشوند که به وجود آمدن یک یا چند مشکل در زندگی مشترک بدین معنا نیست که زندگی مشترک آنها به پایان رسیده است.
