محمدی: مازندران پیشگام در عرصه فرهنگ و هنر ایران است

به گزارش خبرنگار مهر محمد محمدی در همایش تجلیل از چهره‌های ماندگار فرهنگ، هنر و رسانه که عصر چهارشنبه در نوشهر برگزار شد با اشاره به قدمت تاریخی و فرهنگی استان مازندران، تاکید کرد که این دیار همواره در حفظ و ترویج فرهنگ ایرانی پیشگام بوده است.

،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به جایگاه ویژه استان در تاریخ و فرهنگ ایران، از اهمیت تداوم حفظ و انتقال این میراث گران‌بها به نسل‌های آینده سخن گفت.

محمدی به قدمت بیش از یکصد هزار ساله زندگی انسانی در مازندران اشاره کرد و افزود: مازندران به عنوان یکی از استان‌های تاریخی ایران، همواره در عرصه فرهنگ و هنر پیشگام بوده است. از دوران باستان و اقامت انسان‌ها در غار رستم گرفته تا دوران طبری‌ها و علویان، این دیار همواره به عنوان مرکز حکمرانی و تمدن‌های بزرگ شناخته شده است.

وی همچنین به حضور شخصیت‌های برجسته فرهنگی در تاریخ مازندران اشاره کرد و گفت:در طول تاریخ ایران، نام‌های بزرگی چون حکیم ابوالقاسم فریدون ضحاک و آرش مازندران از این دیار برخاسته‌اند. این شخصیت‌ها نه تنها در عرصه اساطیر و تاریخ ایران، بلکه در گسترش فرهنگ و هنر ایرانی نیز نقش بسزایی ایفا کرده‌اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در ادامه افزود:در دنیای امروز، همچنان که شاعران و هنرمندان بزرگ ایرانی چون فردوسی، حافظ، سعدی، خیام، ابوعلی سینا و بسیاری دیگر از چهره‌های فرهیخته از دیار ایران بر جای مانده‌اند، مازندران نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی فرهنگ و هنر ایران، همواره در ترویج و حفاظت از این میراث عظیم نقش آفرینی کرده است.

وی تاکید کرد:هنر نزد ایرانیان است و بس. مازندران با داشتن فرهنگ غنی خود، یکی از پایه‌های استوار فرهنگ و هنر ایران است و این مسئولیت ماست که این میراث را به نسل‌های آینده منتقل کنیم تا همگان بدانند که ایران در قلب جهان، در دست هنرمندان و فرهنگ‌سازانش قرار دارد.

همایش تجلیل از چهره‌های ماندگار فرهنگ و هنر با حضور جمعی از هنرمندان، مسئولین و فعالان فرهنگی استان مازندران به پایان رسید. در این مراسم از تعدادی از هنرمندان و پیشکسوتان عرصه فرهنگ، هنر و رسانه استان مازندران قدردانی شد.