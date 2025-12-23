به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی شامگاه دوشنبه در نخستین همایش چهرههای ماندگار فرهنگ، هنر و رسانه شهرستان نکا که در سالن امیرالمؤمنین (ع) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان برگزار شد، با اشاره به جایگاه ارزشمند استان مازندران در عرصه فرهنگ، هنر و رسانه، بر ضرورت پاسداشت سرمایههای انسانی و فرهنگی و توجه ویژه به مفاخر و چهرههای اثرگذار این حوزه تأکید کرد.
وی افزود: مازندران سرشار از چهرههای ماندگار فرهنگی، هنری و رسانهای است و برگزاری یازدهمین آئین نکوداشت چهرههای ماندگار فرهنگ و رسانه در سطح استان، بیانگر غنای فرهنگی این خطه و ظرفیتهای ارزشمند انسانی آن است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به ضرورت نهادینهسازی فرهنگ قدردانی تصریح کرد: فلسفه اصلی برگزاری آئینهای نکوداشت، ترویج فرهنگ تشکر و شکرگزاری از تلاشها و خدمات هنرمندان و فعالان فرهنگی است؛ چرا که قدردانی از سرمایههای انسانی، بهویژه در زمان حیات آنان، یک وظیفه فرهنگی و اجتماعی به شمار میرود.
وی اضافه کرد: متأسفانه در سالهای اخیر بخشی از ارزشها و مؤلفههای فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی دچار تغییر شده و برخی از سنتها و هنجارهای فرهنگی کمرنگ شده است که توجه به مفاخر و چهرههای ماندگار میتواند در احیای این ارزشها نقش مؤثری ایفا کند.
محمدی با بیان اینکه هنر، مهمترین ابزار انتقال فرهنگ میان نسلها است، خاطرنشان کرد: آداب و رسوم، باورها و هویت فرهنگی هر جامعه از طریق هنر از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود و اگر امروز زبان مادری طبری همچنان زنده و پویاست، این امر مرهون تلاشهای پیگیر و دلسوزانه هنرمندان این دیار است.
تهدیدهای فرهنگی در عصر فناوری
وی با اشاره به تهدیدهای فرهنگی در عصر فناوری گفت: بر اساس گزارشهای جهانی، بهطور متوسط هر هفته یک زبان مادری در جهان به دلیل گسترش فناوریهای نوین و تغییر سبک زندگی از بین میرود و این موضوع، اهمیت نقش هنرمندان در صیانت از زبانها و فرهنگهای بومی را دوچندان میکند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: هنرمندان از دو مسیر اصلی «خنیاگری» و «نوشتار» در انتقال فرهنگ ایفای نقش میکنند که هر دو شیوه، جایگاه مهمی در حفظ هویت فرهنگی دارند.
وی ادامه داد: شرق مازندران بهعنوان مهد خنیاگری، همواره نقش برجستهای در حفظ موسیقی بومی، آئینهای سنتی و روایتهای شفاهی داشته و هنرمندان این منطقه سهم بسزایی در پاسداشت میراث فرهنگی استان ایفا کردهاند.
محمدی در پایان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این همایش و فعالان فرهنگی شهرستان نکا تأکید کرد: استمرار برگزاری آئینهای تجلیل از چهرههای ماندگار، ضمن ایجاد انگیزه در میان هنرمندان، زمینه انتقال تجربیات، تقویت همبستگی فرهنگی و حفظ هویت بومی و ملی برای نسلهای آینده را فراهم میکند.
مجتبی ذاکری رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نکا در ادامه این همایش با تأکید بر ارزشمند بودن نقش هنرمندان در جامعه اظهار کرد: این همایش فرصتی است برای قدردانی از هنر، اندیشه و تلاشهای مستمر هنرمندان و فعالان فرهنگی شهرستان که با خلاقیت و تعهد خود، زمینه رشد و تداوم فرهنگ و هنر را فراهم کردهاند.
وی افزود: هدف از برگزاری این برنامه، تجلیل از ظرفیتهای بالقوه هنری شهرستان و تقدیر از کسانی است که با آثار و خدمات خود، هویت فرهنگی و اجتماعی نکا را تقویت کردند در واقع چنین اقداماتی میتواند انگیزه و امید بیشتری در میان نسل جوان ایجاد کند تا در مسیر فرهنگ و هنر گام بردارند.
رئیس فرهنگ و ارشاد نکا تصریح کرد: تقدیر از چهرههای ماندگار، نه تنها یاد و نام آنان را زنده نگه میدارد، بلکه الگویی روشن برای نسلهای آینده ایجاد میکند. قدردانی از هنرمندان در زمان حیاتشان، نشاندهنده اهمیت نقش آنان در حفظ و انتقال ارزشهای فرهنگی و هنری است.
نظر شما