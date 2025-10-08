به گزارش خبرنگار مهر، دانشان شامگاه چهارشنبه در نخستین همایش تجلیل از چهرههای ماندگار فرهنگ، هنر و رسانه شهرستان نوشهر افزود: برگزاری چنین همایشهایی فرصتی ناب برای تجلیل از چهرههای ماندگار فرهنگی، هنری و رسانهای است که در مسیر توسعه فرهنگی شهرستان نقش مهمی ایفا کردهاند.
وی در ادامه افزود: به عنوان خدمتگزاران عرصه فرهنگ و هنر وظیفه داربم زبان، ادبیات و فرهنگ اصیل منطقه خود را حفظ و ترویج کنیم زیرا زبان مازندرانی، داستانها و افسانههای محلی، سرمایههایی ارزشمند هستند که باید با حمایت و توجه ویژه به نسلهای آینده منتقل شوند.
قانع همچنین با اشاره به فعالیتهای نمایشی هنرمندان شهرستان بیان داشت: نمایشهای محلی مانند طالب و زهره و مینا و پلنگ آماده اجرا هستند و انشاءالله به زودی شاهد به روی صحنه رفتن این آثار فاخر در شهرستان نوشهر و مناطق همجوار خواهند بود.
وی در پایان ضمن تشکر از حضور مسئولان شهرستانی و استانی، ابراز امیدواری کرد که این همایش نقطه شروعی باشد برای استمرار و توسعه برنامههای فرهنگی در شهرستان نوشهر.
در این مراسم، از چهرههای ماندگار فرهنگ هنر و رسانه شامل ایرج نعیمایی، میثم زندی، ولی الله پاشا، مژده جهانگیری و علی خزایی تبار تقدیر شد.
