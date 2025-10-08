آخرین مهلت استعفای مشمولان ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراها تا ۲۷ مهر است

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعباس بقایی فرماندار قم عصر در گفتگو با خبرنگاران در تشریح مفاد اطلاعیه شماره یک ستاد انتخابات کشور، اظهار کرد: بر اساس بند دو کلیات برنامه زمان‌بندی برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر، تمامی اشخاصی که طبق ماده (۴۱) قانون انتخابات شوراها مشمول شرایط خاص هستند و قصد نامزدی در این دوره از انتخابات را دارند، باید حداکثر تا تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ نسبت به ارائه استعفای خود اقدام کنند.



وی با تأکید بر ضرورت توجه داوطلبان به مهلت قانونی تعیین‌شده افزود: افراد مشمول این ماده، در صورت تمایل به حضور در عرصه رقابت انتخاباتی، موظفند در بازه زمانی مقرر، استعفای خود را به مرجع ذی‌صلاح ارائه داده و مدارک لازم را مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی ستاد انتخابات کشور تکمیل و ارسال کنند.



بقایی تصریح کرد: رعایت ضوابط و مقررات قانونی، به‌ویژه زمان‌بندی‌های تعیین‌شده، از مهم‌ترین الزامات برای برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و منظم است. وی خاطرنشان کرد که مجموعه متولیان برگزاری انتخابات در استان قم نیز تمام ظرفیت‌ها و توان اجرایی خود را در مسیر اجرای دقیق قانون و دستورالعمل‌های ابلاغی به کار خواهند گرفت.



فرماندار قم در ادامه گفت: برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیازمند همکاری و دقت همه بخش‌های ذی‌ربط است و هرگونه تأخیر یا قصور در رعایت مهلت‌های قانونی می‌تواند تبعات اداری و حقوقی برای داوطلبان به همراه داشته باشد.



وی در پایان تأکید کرد: ستاد انتخابات استان قم، همانند دوره‌های گذشته، با محوریت قانون‌مداری، بی‌طرفی و دقت در فرآیندها، تلاش دارد انتخاباتی در شأن مردم استان برگزار کند و از هم‌اکنون مقدمات اجرایی این روند در حال پیگیری و هماهنگی است.