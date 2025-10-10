لزوم استعفای داوطلبان دارای مسئولیت دولتی برای شرکت در انتخابات شوراها

رضا آریایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس ماده ۴۱ قانون انتخابات، تمامی افرادی که قصد نامزدی در انتخابات را دارند و در حال حاضر در سمت‌ها و مسئولیت‌های دولتی مشغول به فعالیت هستند، الزاماً باید تا روز یکشنبه ۲۷ مهرماه از مسئولیت‌های خود استعفا دهند.

وی افزود: در مواردی که ترک مسئولیت نیازمند موافقت مقام مسئول است، داوطلبان باید این موافقت را نیز به همراه استعفانامه خود ضمیمه کنند تا در زمان ثبت‌نام، مدارک آنها کامل باشد.

مهلت ثبت‌نام انتخابات شوراها

دبیر ستاد انتخابات لرستان با اشاره به زمان ثبت‌نام انتخابات شوراها گفت: مهلت ثبت‌نام برای داوطلبان از ۲۱ تا ۲۷ دی‌ماه تعیین شده است و افرادی که قصد شرکت در انتخابات را دارند، باید تا آن زمان مدارک لازم از جمله استعفانامه رسمی را به همراه داشته باشند.

عدم استعفا، مانع حضور در انتخابات

آریایی تأکید کرد: تمامی کسانی که تا روز یکشنبه ۲۷ مهرماه از مسئولیت‌های خود استعفا نداده باشند، امکان ثبت‌نام و حضور در انتخابات شوراها را نخواهند داشت.

وی خاطرنشان کرد: رعایت این مهلت قانونی برای تمامی داوطلبان الزامی است و عدم توجه به آن، موجب سلب صلاحیت برای ورود به عرصه انتخابات می‌شود.