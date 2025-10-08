به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سیوهفتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان شامگاه چهارشنبه در سالن اجلاس اصفهان برگزار شد و برگزیدگان این دوره در بخشهای مختلف داخلی و بینالمللی معرفی شدند.
در بخش بزرگداشت، لوح تقدیر جشنواره به پاس سالها فعالیت و تلاش در عرصه دوبله و سینمای کودک به زهره شکوفنده و همچنین به پاس چند دهه فعالیت ارزنده در حوزه کودک و نوجوان لوح تقدیر به داریوش فرضایی اهدا شد.
در بخش بینالملل و هیئت داوران نوجوان، فیلم «بچه مردم» به کارگردانی و نویسندگی محمود کریمی موفق به کسب پروانه بلورین بهترین فیلمنامه شد. همچنین هیئت داوران سیفژ (اتحادیه بینالمللی فیلم کودکان و نوجوانان) جایزه خود را به فیلم «خانم بوتس» ساخته یان لانوئته تورگن از کانادا اعطا کردند که این اثر علاوه بر آن، موفق شد پروانه زرین بهترین فیلم جشنواره را نیز از آن خود کند.
در ادامه بخش بینالملل، هیئت داوران جشنواره جایزه بهترین دستاورد هنری را به فیلم «طوفان» ساخته یانگ جیانگ از چین اختصاص دادند. جایزه بهترین فیلم از فیلمنامه نیز به فیلم «چشم بادومی» به کارگردانی ابراهیم امینی تعلق گرفت.
