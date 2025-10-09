علیمحمد حسامفر یکی از فیلمنامهنویسان فیلم «چشم بادومی» که جایزه بهترین فیلمنامه بخش بینالملل سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان را دریافت کرد، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این فیلم مورد توجه داوران بینالمللی قرار گرفت و این موجب خرسندی من است. این اثر از عناصر گوناگونی بهره برده که برای مخاطبان جهانی آشنا و قابل درک است. یکی از این عناصر، مسئله ستارهسازی و پیروی از سلبریتیهاست که در دو نسل مختلف در فیلم روایت شده و داستانی جذاب و بامزه آفریده است. به باور من، این اثر توانسته ارتباط مؤثری با مخاطبان بینالمللی برقرار کند.
وی درباره نگارش این فیلمنامه توضیح داد: هنگامی که قرار بر ساخت این فیلم شد و آقای امینی طرح اولیه را نوشت، از همکاری یک تیم پژوهشگر و نیز دوستانی که خودشان از علاقهمندان به موسیقی کرهای بودند، بهره بردیم که اطلاعات ارزشمندی در اختیارمان قرار دادند.
این فیلمنامهنویس درباره چالشهای ساخت فیلم برای نوجوانان بیان کرد: نوجوانی مرحلهای مرزی است که در آن فرد نه کاملا بزرگسال و بالغ محسوب میشود و نه کودک؛ از این رو، ارائه تصویری دقیق و باورپذیر از این دوره دشوار است، گاه حتی خود نوجوانان نیز درک کاملی از احساسات و هویت خودشان ندارند. به همین دلیل، کمتر فیلمسازی به سراغ این سوژه میرود.
وی تاکید کرد: پیرنگ بلوغ، به عنوان یکی از کلیدیترین درونمایههای فیلمنامهنویسی، میتواند به خلق آثاری ماندگار و عمیق درباره نوجوانان بینجامد.
حسامفر در پایان درباره جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوان گفت: برگزاری این رویداد چندسال وقفه داشت، این بار با تلاش بنیاد فارابی و شهرداری اصفهان احیا شده و بیتردید امکان برگزاری بهتر و کاملتری نیز وجود داشت، اما نفس برگزاری جشنواره و حضور در آن، بهویژه در شهر زیبای اصفهان، خاطرهانگیز و ارزشمند است. امیدوارم با رفع موانع پیشِ رو، در دورههای آینده شاهد برگزاری بخش بینالملل پربارتر و نیز کارگاههای آموزشی کیفیتر برای تعامل با همکارانمان باشیم.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «مائده دختر ۱۶ ساله شیرازی عاشق یک خواننده کرهای شده است و برای رسیدن به او قصد دارد خود را به سئول برساند.»
از بازیگران «چشم بادومی» میتوان به ساره بیات، مهدی هاشمی، علی باقری و ستایش دهقان و با معرفی حسین رامه و بازیگر خردسال ماهور صادقعلی اشاره کرد. این فیلم در چهلوسومین جشنواره فیلم فجر رونمایی شد و در این رویداد نامزد جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن، بهترین فیلم اول و بهترین کارگردان اول بود.
