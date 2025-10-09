  1. هنر
چالش‌های پرداختن به نوجوان در سینما؛ «چشم بادومی» مساله‌ای جهانی دارد

علی‌محمد حسام‌فر فیلمنامه‌نویس فیلم «چشم بادومی» با اشاره به چالش‌های پرداختن به نوجوانان در سینما گفت که این فیلم یک مساله جهانی را مطرح می‌کند.

علی‌محمد حسام‌فر یکی از فیلمنامه‌نویسان فیلم «چشم بادومی» که جایزه بهترین فیلمنامه بخش بین‌الملل سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان را دریافت کرد، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این فیلم مورد توجه داوران بین‌المللی قرار گرفت و این موجب خرسندی من است. این اثر از عناصر گوناگونی بهره برده که برای مخاطبان جهانی آشنا و قابل درک است. یکی از این عناصر، مسئله ستاره‌سازی و پیروی از سلبریتی‌هاست که در دو نسل مختلف در فیلم روایت شده و داستانی جذاب و بامزه آفریده است. به باور من، این اثر توانسته ارتباط مؤثری با مخاطبان بین‌المللی برقرار کند.

وی درباره نگارش این فیلمنامه توضیح داد: هنگامی که قرار بر ساخت این فیلم شد و آقای امینی طرح اولیه را نوشت، از همکاری یک تیم پژوهشگر و نیز دوستانی که خودشان از علاقه‌مندان به موسیقی کره‌ای بودند، بهره بردیم که اطلاعات ارزشمندی در اختیارمان قرار دادند.

این فیلمنامه‌نویس درباره چالش‌های ساخت فیلم برای نوجوانان بیان کرد: نوجوانی مرحله‌ای مرزی است که در آن فرد نه کاملا بزرگسال و بالغ محسوب می‌شود و نه کودک؛ از این رو، ارائه تصویری دقیق و باورپذیر از این دوره دشوار است، گاه حتی خود نوجوانان نیز درک کاملی از احساسات و هویت خودشان ندارند. به همین دلیل، کمتر فیلمسازی به سراغ این سوژه می‌رود.

وی تاکید کرد: پیرنگ بلوغ، به عنوان یکی از کلیدی‌ترین درون‌مایه‌های فیلمنامه‌نویسی، می‌تواند به خلق آثاری ماندگار و عمیق درباره نوجوانان بینجامد.

حسام‌فر در پایان درباره جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوان گفت: برگزاری این رویداد چندسال وقفه‌ داشت، این بار با تلاش بنیاد فارابی و شهرداری اصفهان احیا شده و بی‌تردید امکان برگزاری بهتر و کامل‌تری نیز وجود داشت، اما نفس برگزاری جشنواره و حضور در آن، به‌ویژه در شهر زیبای اصفهان، خاطره‌انگیز و ارزشمند است. امیدوارم با رفع موانع پیشِ رو، در دوره‌های آینده شاهد برگزاری بخش بین‌الملل پربارتر و نیز کارگاه‌های آموزشی کیفی‌تر برای تعامل با همکارانمان باشیم.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «مائده دختر ۱۶ ساله شیرازی عاشق یک خواننده کره‌ای شده است و برای رسیدن به او قصد دارد خود را به سئول برساند.»

از بازیگران «چشم بادومی» می‌توان به ساره بیات، مهدی هاشمی، علی باقری و ستایش دهقان و با معرفی حسین رامه و بازیگر خردسال ماهور صادق‌علی اشاره کرد. این فیلم در چهل‌وسومین جشنواره فیلم فجر رونمایی شد و در این رویداد نامزد جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن، بهترین فیلم اول و بهترین کارگردان اول بود.

ندا زنگینه

