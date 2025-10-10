رضایی زارعی:خانواده مهدوی نقطه آغاز تمدن انسان مؤمن و آگاه است

امیررضا رضایی زارعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش خانواده در منظومه مهدوی گفت: خانواده مهدوی پایه‌گذار تمدنی است که از درون انسان‌های مؤمن، متعهد و آگاه شکل می‌گیرد.

او تأکید کرد: جامعه‌ای که انتظار فعال، اخلاق، عدالت و ایمان در آن نهادینه شده باشد، تنها از دل خانواده‌های مهدوی زاده می‌شود.

پژوهشگر حوزه مهدویت با اشاره به آیات و روایات اسلامی افزود: خانواده در تفکر مهدوی نه تنها مأمن آرامش، بلکه مدرسه تربیت انسان منتظر است. مودّت میان همسران اگر بر محور ایمان و ولایت قرار گیرد، نسل منتظر را پرورش می‌دهد.

رضایی زارعی تاکید کرد: تمدن نوین اسلامی از پایین، از درون خانواده‌ها و قلب‌های مؤمن شکل می‌گیرد و خانواده مهدوی خود یک نهاد فرهنگی است که بر ارزش‌هایی چون صداقت، عدالت، مسئولیت‌پذیری و امید استوار است. او سه محور بنیادین تمدن نوین اسلامی را عدالت، علم و معنویت دانست که هر یک در زندگی خانواده‌ها تمرین و تجربه می‌شود.

این پژوهشگر حوزه مهدویت همچنین گفت: انتظار فعال در خانواده مهدوی ترجمه عملی ایمان است. پدر و مادر باید روحیه عدالت‌خواهی، مسئولیت اجتماعی، امید و شجاعت اخلاقی را در فرزندان نهادینه کنند تا در آینده جامعه، مدیران و مصلحانی تربیت شوند.

وی افزود: تمدن بدون تربیت ممکن نیست و تربیت بدون خانواده ناقص است. خانواده مهدوی نقطه آغاز شبکه‌سازی اجتماعی برای تربیت نسل منتظر است و با تربیت خانواده‌ها، نظام فرهنگی جامعه از درون اصلاح می‌شود.

رضایی زارعی به نقش دانشگاه‌ها و نسل جوان در گسترش خانواده مهدوی اشاره کرد و گفت: دانشجویان با خلاقیت و فعالیت در رسانه و فضاهای فرهنگی می‌توانند آموزه‌های مهدوی را به جامعه منتقل کنند و حلقه‌های تمدنی شکل دهند.

او در ادامه به چالش‌های عصر مدرن پرداخت و افزود: خانواده مهدوی باید مجهز به سواد رسانه‌ای، مهارت گفت‌وگو و تفکر انتقادی باشد تا در برابر فردگرایی، مصرف‌زدگی و بی‌تعهدی مقاومت کند.

رضایی زارعی در پایان با اشاره به نقش بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) گفت: حرکت بنیاد باید از آموزش به تمدن‌سازی برسد و خانواده، نخستین میدان این بازتعریف سبک زندگی بر مبنای انتظار، عدالت و امید است. خانواده مهدوی خشت نخست جامعه و تمدن نوین اسلامی است.