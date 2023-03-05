همایش فعالان مهدوی در یزد برگزار می شود

محمود رستگاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامههای مهدویت از یکشنبه هفتم اسفندماه مصادف با پنجم شعبان شروع شده است.
وی ادامه داد: ۳۲ برنامه شاخص به مناسبت دهه مهدویت در یزد برنامهریزی و بهتمامی فرمانداریها، ادارات و دستگاههای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و تشکلهای مردمی نیز ابلاغ شد که بهخوبی در حال برگزاری است.
مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) تصریح کرد: همایش فعالان مهدوی و مسئولان برگزارکننده جشنهای نیمهشعبان، جلسه تفسیر قرآن آیتالله ناصری، نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه یزد با محوریت «آیات مهدوی» و حضور مدیران کل دستگاههای اداری و اجرایی استان، پویش «در مسیر خورشید» در قالب مسابقات کتابخوانی، عکاسی، لبآهنگ، نماهنگ و پادکست و قصهگویی مهدوی ویژه کودکان و همچنین مراسم احیا دانشآموزی، دانشجویی، عمومی در دانشگاهها، مساجد و بقاع متبرکه را از جمله برنامههای دهه مهدویت در استان یزد است.
وی با بیان اینکه «امید، خانواده منتظر و نسل آینده» عنوان کلی دهه مهدویت است، در رابطه با نامگذاری روزهای دهه مهدویت تصریح کرد: «دعا، امیدآفرینی و آیندهسازی»، «خانواده، تعلیم و تربیت مهدوی»، «دشمنشناسی و تقابل با فتنههای آخرالزمان»، «زن منتظر و تمدنساز»، «انتظار، ایثار و مقاومت»، «معرفت، محبت و یاری امام عصر (عج)»، «جوان منتظر، نسل آیندهساز»، «انتظار، احسان و مواسات»، «منتظران و حفظ محیطزیست»، «مهدویت، عدالت و امنیت» و «روز جهانی مستضعفین» عناوین روزهای دهه مهدویت است.
رستگاری با بیان اینکه به مناسبت نیمه شعبان جشن بزرگ مردمی با هدف زمینهسازی ظهور و موضوع ولایت و مهدویت در تمامی شهرستانها برگزار خواهد شد، اظهار کرد: از جشنهای بزرگ مردمی با اعزام سخنران و کارشناس پاسخگویی به شبهات مهدوی، ایجاد غرفه کودک، غرفه پوستر نمایشگاهی و اجرای پردهخوانی قدرت اسلام حمایت میکنیم.
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