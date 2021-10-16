تمدن مهدوی جامع و جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان امیری پیش ازظهر شنبه در ویژه برنامه جشن آغاز امامت و زعامت حضرت ولی عصر (عج) این اداره کل، گفت؛ مهم‌ترین رویکرد و برنامه انقلاب اسلامی، جهانی شدن نظام تمدن ساز مهدوی است.

وی با تبریک فرا رسیدن آغاز زعامت و امامت حضرت ولی عصر (عج) و با اشاره به اهمیت جهانی شدن فرهنگ ناب انتظار، اظهار داشت: تمدن مهدوی، امروز به عنوان یک تمدن جامع و جهانی است و می‌تواند پاسخگوی همه نیازهای مادی و معنوی انسان در عصر کنونی باشد.

وی در ادامه با اشاره به برخی ویژگی مهم فرهنگ انتظار و تمدن مهدوی در عصر غیبت، افزود: حکومت و نظام تمدنی مهدوی، یک حکومت متعالی، رشد یافته و پیشرفته است که می‌تواند تمام نیازهای معیشتی، رفاهی، امنیتی و تعالی جامعه را فراهم کند.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وعده خداوند متعال در قرآن کریم مبنی بر شکل گیری جامعه تمدنی، تصریح کرد: شکل گیری نظام تمدنی اسلامی مبتنی بر شاخصه‌های مهدوی و فرهنگ مهدویت می‌تواند ارزش‌های اخلاقی و الهی را در جامعه حاکم کند و موجب رشد و پیشرفت اخلاقی جامعه شود.

حجت الاسلام شکریان امیری در ادامه سخنان خود با اشاره به شاخصه‌های فرهنگ و تمدن آرمانی جامعه مهدوی درعصر ظهور، تاکید کرد: یکی از اصلی ترین الزامات برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی توجه به مسئله مهدویت است و امروز مهم‌ترین رویکرد انقلاب اسلامی جهانی شدن فرهنگ انتظار است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اهمیت جهانی شدن فرهنگ انتظار و مهدویت، خاطر نشان کرد: باید همه منتظران مصلح جهانی برای جهانی شدن فرهنگ انتظار همت و تلاش کنند و برای تحقق این آرمان متعالی جامعه مهدوی تلاش کنند.

استاد برجسته حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های استان در پایان با اشاره به مهم‌ترین ویژگی جامعه مهدوی و تلاش برای زمینه سازی ظهور، بیان داشت: دشمنان اسلام به دنبال ایجاد شبهه برای کمرنگ کردن فرهنگ انتظار و باور پذیر آن هستند و می‌خواهند در ایمان و اعتقاد به منتظران رخنه ایجاد کنند و به این فرهنگ ضربه بزنند.

وی گفت: تنها راه مقابله با هجمه دشمنان، ترویج و تبلیغ فرهنگ مهدوی است و باید تربیت مهدوی را در جامعه نهادینه کنیم و انقلاب اسلامی قطعاً زمینه ساز حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) است.