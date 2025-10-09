  1. استانها
عامل کلاهبرداری با زیورآلات تقلبی در خراسان جنوبی دستگیر شد

بیرجند- رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی از دستگیری عامل کلاهبرداری و خرید خودرو با دادن زیور آلات تقلبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ کاظم صادقی اظهارداشت: در پی وصول چند خبر مبنی بر اینکه یک نفر برای خرید خودرو اقدام به پرداخت زیور آلات تقلبی مشابه طلا می نماید، بلافاصله بررسی و پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: کاراگاهان پلیس آگاهی استان پس از بررسی موضوع و تحقیقات میدانی، یک نفر عامل کلاهبرداری و خرید خودرو با زیورآلات تقلبی را شناسائی و پس از هماهنگی با مقام قضائی متهم را دستگیر کردند.

سرهنگ صادقی با بیان اینکه ماموران در این رابطه حدود ۳۰۰ گرم زیورآلات تقلبی از متهم کشف و ضبط کردند، تصریح کرد: متهم در بازجویی های پلیسی به بزه انتسابی خود اعتراف کرده که با تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

وی ادامه داد: شهروندان به هشدارها و توصیه‌های پلیس توجه کرده و در انجام معاملات از سودجویی کلاهبرداران و جاعلان جلوگیری نمایندضمنا هرگونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

