۱۲ تن انواع مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف شد

بیرجند- فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از کشف بیش از ۱۲ تن انواع مواد مخدر در خراسان جنوبی از ابتدای سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شجاعی‌نسب صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۲ تن انواع مواد مخدر در استان کشف شده است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه مبارزه با مواد مخدر از اولویت‌های اصلی فراجا و پلیس استان خراسان جنوبی است، گفت: همکاران ما در حوزه مبارزه با مواد مخدر و ایستگاه بازرسی علی‌آباد در اجرای طرح‌های کنترل محورهای مواصلاتی، موفق شدند ضمن کشف این میزان مواد، چهار هزار و ۲۰۰ نفر متهم را در ارتباط با پرونده‌های مواد مخدر دستگیر کنند.

شجاعی نسب افزود: در این مدت همچنین چهار باند تهیه و توزیع مواد مخدر شناسایی و متلاشی شده و اعضای آنها به مراجع محترم قضایی معرفی شده‌اند.

وی از افزایش سه درصدی کشفیات مواد مخدر از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و تصریح کرد: از ابتدای امسال بیش از ۵۰۰ دستگاه خودرو حامل مواد مخدر توقیف شده است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به کشف اخیر پلیس خراسان جنوبی، گفت: در تازه‌ترین عملیات، یک تن و ۱۸۸ کیلوگرم مواد مخدر توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر کشف و ضبط شد.

شجاعی نسب تأکید کرد: پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر و عناصر مسلح برخورد قاطع و بی‌امان خواهد داشت و اجازه نخواهد داد سوداگران مرگ با سوءاستفاده از سلامت جامعه، امنیت مردم را به خطر بیندازند.

