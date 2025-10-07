۱۲ تن انواع مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شجاعینسب صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۲ تن انواع مواد مخدر در استان کشف شده است.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه مبارزه با مواد مخدر از اولویتهای اصلی فراجا و پلیس استان خراسان جنوبی است، گفت: همکاران ما در حوزه مبارزه با مواد مخدر و ایستگاه بازرسی علیآباد در اجرای طرحهای کنترل محورهای مواصلاتی، موفق شدند ضمن کشف این میزان مواد، چهار هزار و ۲۰۰ نفر متهم را در ارتباط با پروندههای مواد مخدر دستگیر کنند.
شجاعی نسب افزود: در این مدت همچنین چهار باند تهیه و توزیع مواد مخدر شناسایی و متلاشی شده و اعضای آنها به مراجع محترم قضایی معرفی شدهاند.
وی از افزایش سه درصدی کشفیات مواد مخدر از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و تصریح کرد: از ابتدای امسال بیش از ۵۰۰ دستگاه خودرو حامل مواد مخدر توقیف شده است.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به کشف اخیر پلیس خراسان جنوبی، گفت: در تازهترین عملیات، یک تن و ۱۸۸ کیلوگرم مواد مخدر توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر کشف و ضبط شد.
شجاعی نسب تأکید کرد: پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر و عناصر مسلح برخورد قاطع و بیامان خواهد داشت و اجازه نخواهد داد سوداگران مرگ با سوءاستفاده از سلامت جامعه، امنیت مردم را به خطر بیندازند.
