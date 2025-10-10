لطفی پور: عملیات روکش آسفالت محور اسالم - خلخال آغاز شد

فریبرز لطفی پور در گفتگو با خبرنگار مهر د. خصوص این خبر گفت:عملیات اجرایی روکش آسفالت پلیمری در محور اسالم به خلخال شهرستان تالش آغاز شد.
وی افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال و قابلیت اجرایی بالغ بر ۹۰۰ میلیارد ریال، در طول هفت کیلومتر از مسیر اسالم – خلخال اجرا میشود.
لطفی پور ادامه داد: با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و آب و هوایی این محور کوهستانی، استفاده از آسفالت پلیمری باعث افزایش دوام و پایداری روسازی، کاهش هزینههای نگهداری و ارتقای سطح ایمنی راه خواهد شد.
وی تأکید کرد: راهداری گیلان با استفاده از توان فنی و اجرایی موجود، در تلاش است تا عملیات روکش آسفالت در کوتاهترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت انجام شود تا مردم منطقه و مسافران از مسیر ایمنتر و روانتری برخوردار شوند.
