لطفی پور: عملیات روکش آسفالت محور اسالم - خلخال آغاز شد

فریبرز لطفی پور در گفتگو با خبرنگار مهر د. خصوص این خبر گفت:عملیات اجرایی روکش آسفالت پلیمری در محور اسالم به خلخال شهرستان تالش آغاز شد.

وی افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال و قابلیت اجرایی بالغ بر ۹۰۰ میلیارد ریال، در طول هفت کیلومتر از مسیر اسالم – خلخال اجرا می‌شود.

لطفی پور ادامه داد: با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و آب‌ و هوایی این محور کوهستانی، استفاده از آسفالت پلیمری باعث افزایش دوام و پایداری روسازی، کاهش هزینه‌های نگهداری و ارتقای سطح ایمنی راه خواهد شد.

وی تأکید کرد: راهداری گیلان با استفاده از توان فنی و اجرایی موجود، در تلاش است تا عملیات روکش آسفالت در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت انجام شود تا مردم منطقه و مسافران از مسیر ایمن‌تر و روان‌تری برخوردار شوند.