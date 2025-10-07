  1. استانها
  2. گیلان
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۳

بهسازی راه‌های روستایی ۲ شهرستان گیلان در دستور کار راهداری است

رشت- معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان از اجرای دو پروژه مهم بهسازی و روکش آسفالت در راه‌های روستایی رشت و فومن خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علی‌اکبری بعد از ظهر سه شنبه از اجرای دو پروژه مهم بهسازی و روکش آسفالت در راه‌های روستایی استان خبر داد و اظهار کرد: عملیات بهسازی، ترمیم، لکه‌گیری و روکش آسفالت گرم راه روستایی جوکلبندان در بخش سنگر شهرستان رشت به طول ۱/۶ کیلومتر و با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال در حال اجرا است.

علی‌اکبری افزود: عملیات ترمیم، لکه‌گیری و روکش آسفالت راه روستایی حیدرآلات – قلعه‌رودخان شهرستان فومن به طول ۱/۵ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال آغاز شده است.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گیلان تأکید کرد: بهبود کیفیت راه‌های روستایی از مهم‌ترین اقدامات توسعه‌ای در مناطق کمتر برخوردار است و اجرای این پروژه‌ها با هدف افزایش ایمنی، تسهیل تردد و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی روستاها دنبال می‌شود.

وی افزود: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با برنامه‌ریزی دقیق، در سال جاری به‌صورت مستمر روند بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی را در سطح استان ادامه خواهد داد.

