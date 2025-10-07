حدادی: بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار مسافر از گیلان جا به جا شدند

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۶ ماهه گذشته بیش از یک میلیون و ۷۷۱ هزار نفر مسافر از استان گیلان به مقاصد مختلف جابهجا شده است.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای گیلان افزود: در مدت یاد شده بیش از ۲۸۱ هزار صورت وضعیت توسط شرکتهای مسافربری در استان گیلان صادر شده است.
وی با اشاره به سهم هر وسیله نقلیه در جابهجایی مسافران گفت: از این تعداد ۳۰۱ هزار نفر با اتوبوس، ۸۴۴ هزار نفر با مینیبوس و ۶۲۵ هزار نفر نیز با خودروهای سواری از استان گیلان به مقاصد مختلف کشور منتقل شدهاند.
معاون حملونقل اداره کل راهداری استان گیلان اظهار داشت: در حال حاضر ۱۴۲ شرکت مسافربری در استان فعال بوده و خدماترسانی به مسافران را بر عهده دارند.
حدادی همچنین به فعالیت ۱۰ پایانه عمومی مسافربری در استان اشاره کرد و افزود: بیش از ۳ هزار ناوگان مسافری در استان گیلان در حال ارائه خدمات به مردم و مسافران هستند.
وی در پایان تصریح کرد: مسافران و شهروندان میتوانند شکایات و انتقادات خود درباره عملکرد شرکتها و رانندگان را از طریق سامانه ۱۴۱ اداره کل راهداری استان گیلان ثبت کنند تا در اسرع وقت رسیدگی لازم انجام شود.
