به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا،رسانه های محلی روز جمعه گزارش دادند که ۶ نفر در آتشسوزی در یک مزرعه در منطقه پاولودار در شمال قزاقستان کشته شدند.
به گفته اداره فوریتهای منطقهای، آتشسوزی ساختمان مسکونی مزرعه - واقع در ۷ کیلومتری روستای سولنچنی - را به طور کامل در بر گرفت و باعث فرو ریختن بخشی از سقف و گسترش آن به ساختمانهای مجاور شد و مساحتی بالغ بر ۹۲۰ متر مربع را در بر گرفت.
هنگام وقوع آتشسوزی ۷ نفر در داخل خانه بودند و تنها یکی از آنها موفق به فرار شد و متعاقباً در بیمارستان بستری شد.
امدادگران هشت سیلندر گاز ۲۷ لیتری را از محل خارج کردهاند. علت آتشسوزی همچنان در دست بررسی است.
