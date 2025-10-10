آمریکا به یوسف اسلام ویزا نداد؛ تور کتاب لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یوسف اسلام (کت استیونس) تور کتاب خود در آمریکای شمالی را که قرار بود در ماه اکتبر برگزار شود، پس از این که آمریکا صدور ویزای وی را به تاخیر انداخت، لغو کرد.

این خواننده قصد داشت در شهرهای بزرگ آمریکا به معرفی و تبلیغ کتاب زندگینامه خود بپردازد. این خواننده ماه‌ها منتظر ویزا برای تبلیغ کتاب «کت در جاده‌ای برای فهمیدن» بود که در آن هم به حرفه موسیقی خود پرداخته و هم سفر معنوی خود را روایت کرده است.

قرار بود یوسف اسلام در بوستون، فیلادلفیا، نیویورک، لس‌آنجلس، شیکاگو، سانفرانسیسکو و تورنتو برنامه و اجرا داشته باشد.

وی بیان کرد که اگر ویزا بعداً تأیید شود هم می‌تواند تور آمریکای شمالی را برگزار کند، اما هر تاریخ جدید به دلیل برنامه‌های دیگر این تور، مدتی طول خواهد کشید.

اسلام ۷۷ ساله پیش از این علیه اقدامات اسرائیل در غزه بارها صحبت کرده، اما درباره دلیل تأخیر در ویزای وی هنوز به شکل رسمی اعلام نشده است.

این هنرمند در ماه آگوست در X پست گذاشت و نوشت: «چه کسی ما را رهبری می‌کند ... و کجا؟ رهبران به اصطلاح «جهان متمدن» در حال ایجاد جهانی به شدت نامتعادل هستند، جایی که قوانین بین‌المللی به نفع و پیشرفت کشورهای نخبه کاملاً مسلح به سیاست و منافع اقتصادی خودخواهانه آنها نادیده گرفته می‌شود.»

این خواننده سال ۲۰۰۴ به «دلایل امنیت ملی» در آمریکا توسط مأموران اف‌بی‌آی اسکورت و به بریتانیا بازگردانده شد و از ورود به آمریکا منع شد.

او در دهه ۱۹۶۰ با آهنگ‌های پرفروشی مانند «متیو و پسر» و «اولین برش عمیق‌ترین است» به شهرت رسید و بعدها آهنگ‌هایی مانند «دنیای وحشی»، «سایه ماه» و «پدر و پسر» را ساخت و اجرا کرد. در دهه ۱۹۷۰، او آلبوم‌های پرفروشی از جمله «چای برای سکاندار»، «گاو را در چهار بگیر» و «تیزر و گربه آتشین» را منتشر کرد.

کت استیونز پس از گرویدن به اسلام در سال ۱۹۷۷، مدتی از اجرا فاصله گرفت و از سال ۱۹۹۵ دوباره به موسیقی بازگشت.

آهنگ «قطار صلح» او اولین آهنگ پرفروش وی در بین ۱۰ آهنگ برتر آمریکا شد و او را به یک چهره فعال صلح در سطح جهانی بدل کرد.