به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل در خطبه های نماز جمعه این هفته تبریز اظهار کرد: کالا و اجناس در انبارها وجود دارد، اما احتکار و فروش دلبخواهی باید کنترل شود. در این زمینه نیز دستگاههای ذیربط وظیفه دارند و باید گزارش عملکرد خود را به مردم اعلام کنند؛ لازم است نظارتها بیشتر شود و نباید گرانفروشیها ساختگی باشد.
وی افزود: بخشی از مشکلات ناشی از تحریم و دشمنیها است، اما بخش دیگر با نظارت دقیق قابل حل است و دستگاههای نظارتی باید دقت بیشتری داشته باشند، برخی از اقلام ضروری زندگی مانند خوراک، پوشاک، هزینههای آموزشی و اجاره مسکن از مواردی است که باید نظارت بر آنها افزایش یابد.
وی ادامه داد: شرایط آتشبس بین حماس و اسرائیل نشان میدهد حماس بر کار خود آگاه است و جمهوری اسلامی در صدور انقلاب به دوستان خود موفق بوده و امروز حماس بهترین تصمیمها را میگیرد که موجب حیرت دشمنان و رژیم صهیونیستی شده است، رژیم صهیونیستی پس از آتشبس در ظاهر شاد است، اما در باطن میسوزد؛ زیرا نقشه کشید اما حماس از توطئههای آن آگاه بود.
مطهری اصل خاطرنشان کرد: ما بیمیل نیستیم که در صورت تخطی دشمن، قدرت خود را نشان دهیم. اینبار اگر جنگی رخ دهد، صرفاً با چند موشک به سمت اسرائیل و حیفا نخواهد بود؛ بلکه همه منطقه خواهند فهمید که اگر با نگاهی بد به جمهوری اسلامی بنگرند، اسرائیل و آمریکا باید از منطقه کوچ کنند.
وی در پایان یادآور شد: آمریکا و اسرائیل هیچگاه به تعهدات خود پایبند نبودهاند و توافقاتی را در برابر جهانیان امضا و سپس نقض کردهاند؛ بنابراین حماس باید آماده باشد و ما نیز هشدار میدهیم، اما یقین داریم که حماس از همیشه قویتر خواهد بود، موشکهای ایران از گذشته آمادهتر و کارآمدتر است و هنوز انتقام برخی موارد گرفته نشده است.
