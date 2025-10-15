مطهری اصل: امام جمعه باید محور همدلی، بصیرت و اخلاق در جامعه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تکریم حجتالاسلام باقرینژاد و معارفه حجتالاسلام صفری به عنوان امام جمعه جدید خسروشاه، روز چهارشنبه با حضور حجتالاسلام و المسلمین احمد مطهریاصل، نماینده ولیفقیه در استان آذربایجان شرقی، برگزار شد.
در این مراسم، حجتالاسلام و المسلمین مطهریاصل ضمن تبیین جایگاه تاریخی نماز جمعه در نظام اسلامی، به نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی که به امامت آیتالله طالقانی در تهران برپا شد اشاره کرده و گفت: نماز جمعه، نماد پویایی فرهنگ دینی و تجلی وحدت امت اسلامی است؛ امام جمعه باید محور همدلی، بصیرت و اخلاق در جامعه باشد.
وی با تأکید بر اینکه جایگاه امام جمعه جایگاهی پدرانه است، افزود: امام جمعه باید خود را پدر معنوی شهر بداند و با نگاهی مشفقانه و فراگیر با همه اقشار مردم تعامل کند؛ زیرا در جامعه، افراد با روحیات متفاوت حضور دارند و وظیفه امام جمعه ایجاد سازگاری، صمیمیت و امید است.
حجت الاسلام و المسلمین مطهریاصل گفت: مردم خالص و مؤمن ایران اسلامی تابع ولایت هستند و اتحاد ملی بر پایه ولایت فقیه، رمز ماندگاری انقلاب است. همه ما فارغ از قومیت و زبان، زیر چتر اسلام و ولایت گرد آمدهایم و بایستی در مسیر خدمت به ایران عزیز گام برداریم.
نماینده ولیفقیه در استان آذربایجان شرقی افزود: همانگونه که امام جمعه باید فضا را برای تعامل اجتماعی و معنوی فراهم سازد، مردم نیز وظیفه دارند با امام جمعه تعامل نمایند و وی را در انجام وظیفه الهی و دینی خویش یاری کنند؛ فشارهای سیاسی یا نگاههای جناحی نباید به تضعیف جایگاه امامت جمعه بینجامد.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی خسروشاه و نزدیکی آن به مرکز استان، این ویژگی را یک ظرفیت برجسته دانست و گفت: این موقعیت ممتاز باید زمینهساز رشد صنعتی، توسعه اقتصادی و اشتغال جوانان شود. همچنین با وجود اراضی حاصلخیز، بخش کشاورزی خسروشاه ظرفیت بالایی برای شکوفایی دارد و میتواند نقش مؤثری در تولید منطقه ایفا کند.
حجت الاسلام والمسلمین مطهریاصل در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به پیشینه تاریخی و مذهبی خسروشاه افزود: این شهر قدمتی دیرینه دارد و دستکم نهصد سال پیش، عالمی بزرگ چون "سَلّار دیلمی"، از فقیهان برجسته شیعه، برای تبلیغ دین به این منطقه آمد و قبر شریف او در خسروشاه مدفون است؛ این پیشینه نشان میدهد که فرهنگ دینی و سختکوشی مردم این شهر ریشه در تاریخ دارد.
نماینده ولیفقیه در استان آذربایجان شرقی در پایان ضمن تقدیر از خدمات حجتالاسلام والمسلمین باقرینژاد و آرزوی توفیق برای امام جمعه جدید خسروشاه، تأکید کرد: امام جمعه باید در کنار نقش معنوی و فرهنگی، محور انسجام اجتماعی و خدمت خالصانه به مردم باشد تا جامعه به سوی تعالی و پیشرفت گام بردارد.
