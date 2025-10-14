به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم حجت‌الاسلام والمسلمین کریم صفری و معارفه حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علیزاده به عنوان امام‌جمعه جدید شهرستان چاراویماق بعدازظهر سه شنبه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی و امام‌جمعه تبریز برگزار شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل ضمن تبیین مفهوم قرآنی «أَلاَ بِذِکْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب»، یاد خدا را اساس آرامش درونی انسان دانست و گفت: آرامش حقیقی در سایه عبادت، نمازهای یومیه و نماز جمعه حاصل می‌شود و هیچ ثروت و رفاه مادی جای این آرامش معنوی را نمی‌گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی منطقه چاراویماق اظهار داشت: این شهرستان از دیرباز مرکز ایمان و تلاش بوده و مردمان آن با روحیه دینی و انقلابی در مسیر پیشرفت قدم برداشته‌اند.

وی افزود: ظرفیت‌های طبیعی، معدنی و انسانی این شهرستان باید محور برنامه‌های توسعه باشد و مسئولان اجرایی وظیفه دارند زمینه جذب سرمایه‌گذاران و رشد اشتغال را در این شهرستان فراهم سازند.

امام جمعه تبریز با تأکید بر ضرورت هم‌گرایی اقشار مختلف مردم گفت: وحدت اجتماعی مهم‌ترین پشتوانه نظام اسلامی است و هرگونه اختلاف و چندصدایی در بدنه مؤمن جامعه، به زیان مصالح عمومی خواهد بود.

مطهری‌اصل افزود: تجربه دوران انقلاب و نیز پیروزی‌های جبهه مقاومت اسلامی، نشان داد که بزرگ‌ترین سرمایه ما وحدت و تبعیت از ولایت است؛ این اصل باید در همه عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی نهادینه شود.

وی همچنین خانواده را سنگ‌بنای ارزش‌های دینی دانست و با اشاره به تهدیدهای فرهنگی دشمنان تصریح کرد: اگر خانواده در دام بی‌توجهی و ضعف تربیت گرفتار شود، جامعه از درون متزلزل خواهد شد. باید با تقویت فرهنگ ازدواج آسان، تربیت ایمانی فرزندان و گسترش محبت در خانواده‌ها، از بروز آسیب‌های اجتماعی پیشگیری کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان آذربایجان شرقی گفت: امام‌جمعه باید محور انسجام اجتماعی و امید مردم باشد؛ خدمتگزاری، تقوا و ارتباط صمیمی با اقشار مختلف، لازمه امامت جمعه در طراز انقلاب اسلامی است.