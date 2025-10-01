به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل، ظهر چهارشنبه، ۹ مهر در شورای مشترک همکاریهای آموزش و پرورش و حوزههای علمیه استان اظهار کرد: برگزاری دورههای توانمندسازی نباید برای رفع تکلیف، باشد، بلکه باید کیفی بوده و برونداد مطلوب داشته و به دانش کنونی شرکتکنندگان، چیزی بیفزاید. همچنین در برگزاری هر دورهای باید از ارائه مطالب تکراری خودداری کرد.
وی متذکر شد: دورههای توانمندسازی باید به واقع، مثمر ثمر واقع شوند و شرکت کننده را به آموختن بیشتر تشویق کنند. با تعیین سر فصلهای مناسب، این دورهها که مخاطبان آن را آموزگاران و دبیران سبک زندگی، عربی، قرآن و دین و زندگی تشکیل میدهند، تا پایان سال تحصیلی برگزار شود.
برگزاری دوره توانمندسازی درس قرآن برای بیش از ۴۰۰۰ نفر
اسفندیار صادقی، مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز در ادامه، برگزاری دورههای توانمندسازی در زمینه دروس قرآن دین و زندگی و سبک زندگی را ضروری دانستهها از برگزاری دوره توانمندسازی درس قرآن برای بیش از ۴۰۰۰ آموزگار و دبیر دین و زندگی، عربی و سبک زندگی با حضور اساتید برجسته حوزوی، خبر داد.
وی ابراز امیدواری کرد تا مصوبات این شورا سبب بهبود و کیفیتبخشی به امر نماز شده و با تعمیق ارتباط بین دستگاه تعلیم و تربیت و حوزههای علمیه، زمینه برای پیوند مدرسه، منزل و مسجد و انجام امور پرورشی و فرهنگی در مساجد با مشارکت حداکثری دانشآموزان و فرهنگیان، فراهم شود.
وی، برگزاری نماز در مساجد همجوار مدارس را از دیگر مصوبات این جلسه برشمرد و بهرهمندی از طلاب به این منظور را راهکاری به منظور تقویت ارتباط بین آموزش و پرورش و حوزههای علمیه دانست و گفت: بر اساس مصوبات این جلسه مقرر شده است فرهنگ قرآن و نماز در مدارس گسترش یابد و سایر مصوباتی نیز در این جلسه تصویب شد که در طول سال تحصیلی در مدارس اجرا خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانشرقی در ادامه با تبیین موفقیتهای گسترده این استان در حوزه ترویج قرآن، عترت و نماز گفت: خوشبختانه با تلاش همکاران پرورشی، مربیان دلسوز و حمایت خانوادهها، آموزش و پرورش آذربایجانشرقی امروز در سطح ملی به عنوان یکی از استانهای پیشتاز معرفی شده است و در ششمین اجلاس نماز دانشآموزی کشور در سمنان، آموزش و پرورش آذربایجانشرقی به عنوان ادارهکل برتر کشور در توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز شناخته شد و همچنین این استان موفق شد رتبههای برتر کشوری را در کیفیتبخشی فعالیتهای پرورشی، تشکیل پایگاههای تابستانی و جذب دانشآموز در طرحهای اوقات فراغت کسب کند.
وی با اشاره به اقدامات عمرانی انجامشده اظهار کرد: در قالب نهضت عدالت آموزشی، ۸۲ نمازخانه مدرسهای در مناطق محروم ساخته و مهرهای فرسوده مدارس به صورت رایگان تعویض شده است؛ علاوه بر این، نمازخانه ۳۰۰ متری اردوگاه الغدیر تبریز با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد تومان و نمازخانه ۱۰۰ متری اردوگاه کوثر تبریز با اعتباری یک میلیارد تومانی در تابستان ۱۴۰۴ تکمیل شد.
وی ادامه داد: در حوزه تربیت منابع انسانی نیز ۱۵۰۰ مربی پیشتاز کاردان پرورش یافتهاند و بیش از ۲۲۰۰ آموزگار ابتدایی در دورههای آموزش روش تدریس قرآن شرکت کردهاند و ۲۵۰۰ معاون و مربی پرورشی توانمندسازی تربیت دینی نوجوانان را فرا گرفتهاند. از سوی دیگر، جذب و استخدام ۵۵۰ مربی و مشاور جدید در مدارس دولتی و بهکارگیری بیش از ۶۰۰ نیروی پرورشی در مدارس غیردولتی برای نخستین بار در کشور انجام شده است.
وی با تأکید بر جایگاه ملی استان گفت: وزارت آموزش و پرورش، آذربایجانشرقی را به عنوان دبیرخانه هیئت اندیشهورزی قرآن، عترت و نماز و نیز دبیرخانه قطب غرب و شمالغرب کشور در کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن معرفی کرده است.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانشرقی درباره برنامههای فرهنگی و هنری افزود: کسب چهار رتبه برتر کشوری در سوگواره احلی من العسل، برگزاری اردوهای برنامهمحور برای ۶۵۰۰ دانشآموز، اردوهای ویژه دانشآموزان در معرض خطر با حضور ۳۰۰۰ نفر، اعزام ۱۰۰۰ دانشآموز به مشهد مقدس، و نیز احیای جشنواره فرهنگی هنری فردا با حضور ۱۰۰۰ دانشآموز و مربی از سراسر استان از جمله رویدادهای مهم سال جاری بوده است.
وی همچنین از برگزاری چهلوسومین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانشآموزان در ۱۴ رشته، اجرای طرح هر مدرسه یک خبرنگار برای نخستین بار در سطح استان، برگزاری جشنهای ملی و مذهبی از جمله جشن بزرگ دختران ایران و جشن نسیم کرامت در مدارس و دارالقرآنها و راهاندازی ۵۰ نمایشگاه موضوعی قرآن با محوریت طرح ملی زندگی با آیهها خبر داد.
نظر شما