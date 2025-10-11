به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد:در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر پایان مهلت یکماهه سازمان حمایت برای اعلام نظر درباره قیمتهای پیشنهادی شرکت ایرانخودرو و امکان افزایش قیمت توسط آن شرکت، به استحضار مردم عزیز میرساند: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اقدامات کارشناسی خود را در چارچوب مصوبه شماره ۵۴۳ شورای رقابت و اصلاحات آن (مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱) انجام داده و آماده اعلام نتیجه نهایی در مهلت مقرر به شرکت ایرانخودرو بوده است.
لیکن، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ و پیرو مکاتبه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با این سازمان، ضمن طرح ایرادات و ابهامات نسبت به آخرین نسخه دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب شورای رقابت، دستور توقف اقدامات بر اساس مصوبه اخیر و ادامه فرآیند بر مبنای ویرایش قبلی تا زمان رفع ابهامات صادر گردیده است.
بر این اساس، سازمان حمایت نتیجه محاسبات انجامشده در خصوص قیمت محصولات شرکت ایران خودرو را بر مبنای دستورالعمل قبلی شورای رقابت به وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت ابلاغ اعلام نموده است. شایان ذکر است، سازمان حمایت طی نامه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ مراتب فوق را به شرکت ایرانخودرو اطلاع داده و ضمن گزارش اقدامات انجامشده، به شرکت پیشنهاد کرده است برای اجتناب از بروز تبعات انضباطی و قانونی، هرگونه اقدام در خصوص تغییر یا اعمال قیمتهای جدید را صرفاً با هماهنگی مراجع ذیربط انجام دهد.
در ماههای اخیر شورای رقابت با هدف اصلاح نظام قیمتگذاری خودرو، دستورالعمل جدیدی برای تنظیم بازار سواری تصویب کرد. این مصوبه که مبنای محاسبه قیمت خودروهای داخلی قرار گرفت، با اعتراض برخی نمایندگان و طرح ایرادات کارشناسی از سوی کمیسیون اصل نود مواجه شد. موضوع تعیین قیمت خودرو همواره از چالشبرانگیزترین مباحث بین خودروسازان، نهادهای نظارتی و مجلس بوده و هرگونه تغییر در آن آثار مستقیم بر بازار، تولید و رضایت مصرفکننده دارد.
