۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۸:۵۲

ورود ۵۷ دستگاه اتوبوس دوکابین به ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران از انتقال ۵۷ دستگاه اتوبوس دوکابین از چین به سمت ایران و افزوده شدن این اتوبوس‌ها به خطوط تندروی پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران ، در مورد واردات اتوبوس‌های دوکابین به خطوط بی آرتی ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت، اظهار کرد: بر اساس آنچه مقرر شده تا پایان پاییز امسال ۴۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین وارد تهران خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: بسته اول این اتوبوس‌ها به تعداد ۵۷ دستگاه از چین به سمت ایران در حال حمل است.

آقامیری خاطرنشان کرد: در کنار واردات اتوبوس‌های برقی و خرید داخلی، اتوبوس‌های تمام دیزلی دوکابین به تدریج به خطوط بی‌آرتی پایتخت اضافه خواهند شد.

کد خبر 6618152

