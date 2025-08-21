  1. جامعه
  2. شهری
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۷:۳۵

ورود اتوبوس‌های برقی به تهران به کجا رسید؟

نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران در خصوص ورود اتوبوس های برقی به تهران توضیحاتی ارائه داد.

حجت‌الاسلام سید محمد آقامیری، نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، در خصوص برنامه واردات اتوبوس‌های برقی گفت: در مرحله اول، در حال وارد کردن ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی هستیم و در تفاهم‌نامه‌ای که برای ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس بسته شده است، ۵۰۰ مورد در اولویت قرار دارد و قراردادهای مالی مربوط به این مرحله نهایی شده است و این مرحله در حال اجراست. پس از تکمیل این بخش، برای سایر مراحل نیز قراردادهای مالی بسته خواهد شد.

وی افزود: مسیر واردات این اتوبوس‌ها مشخص است؛ معاونت مالی و حمل‌ونقل شهرداری تهران مسئول واردات است و پس از ورود اتوبوس‌ها، سازمان اتوبوسرانی وظیفه توزیع آن‌ها را بر عهده دارد. این توزیع بر اساس نیاز مناطق مختلف تهران و با توجه به درخواست‌های ثبت‌شده انجام می‌شود.

آقامیری ادامه داد: در برخی مناطق لازم است که مسیرهای جدید برای خطوط اتوبوسرانی ایجاد شود و در برخی دیگر، اتوبوس‌های جدید جایگزین اتوبوس‌های فرسوده خواهند شد. این موضوع در قالب یک سیاست‌گذاری مشخص انجام می‌شود تا اتوبوس‌های برقی به‌صورت هدفمند و عادلانه بین مناطق مختلف پایتخت توزیع شوند.

