حجتالاسلام سید محمد آقامیری، نایبرئیس کمیسیون حملونقل شورای شهر تهران، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، در خصوص برنامه واردات اتوبوسهای برقی گفت: در مرحله اول، در حال وارد کردن ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی هستیم و در تفاهمنامهای که برای ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس بسته شده است، ۵۰۰ مورد در اولویت قرار دارد و قراردادهای مالی مربوط به این مرحله نهایی شده است و این مرحله در حال اجراست. پس از تکمیل این بخش، برای سایر مراحل نیز قراردادهای مالی بسته خواهد شد.
وی افزود: مسیر واردات این اتوبوسها مشخص است؛ معاونت مالی و حملونقل شهرداری تهران مسئول واردات است و پس از ورود اتوبوسها، سازمان اتوبوسرانی وظیفه توزیع آنها را بر عهده دارد. این توزیع بر اساس نیاز مناطق مختلف تهران و با توجه به درخواستهای ثبتشده انجام میشود.
آقامیری ادامه داد: در برخی مناطق لازم است که مسیرهای جدید برای خطوط اتوبوسرانی ایجاد شود و در برخی دیگر، اتوبوسهای جدید جایگزین اتوبوسهای فرسوده خواهند شد. این موضوع در قالب یک سیاستگذاری مشخص انجام میشود تا اتوبوسهای برقی بهصورت هدفمند و عادلانه بین مناطق مختلف پایتخت توزیع شوند.
