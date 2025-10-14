به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهراندر آغاز سیصد و شصتمین و دومین جلسه شورای شهر با بیان اینکه در ابتدای دستور جلسه لایحهای درخصوص بازنگری روش صدور پروانه و سرعتبخشی به صدور پروانههای ساختمانی مطرح خواهد شد، گفت: این لایحه دو جلسه در شورا مطرح شده بود و فرصت نکردیم که آن را به پایان برسانیم و انشاءالله امروز ادامه بررسی آن در دستور کار قرار دارد.
چمران افزود: همچنین لایحهای داریم مبنی بر الزام شهرداری تهران به ثبت اموال فرهنگی و هنری که قبلاً نیز درباره آن بحث کوتاهی شد و امروز این الزام قانونی مورد بررسی قرار میگیرد.
وی با اشاره به اینکه در ادامه جلسه تعدادی نامگذاری نیز در دستور کار شورا قرار دارد، اظهار کرد: تعداد نامگذاریها زیاد است و پس از آن اگر زمان اجازه دهد، موضوع باغات و شاخصهای استاندارد در شهر تهران بررسی میشود.
رئیس شورای شهر تهران در ادامه گفت: با توجه به اینکه تقریباً چهار سال نخست فعالیت شورای ششم به پایان رسیده است، اگر امروز قرار باشد به مردم معدل عملکرد شورا را اعلام کنیم، باید بر اساس شاخصهای استاندارد این کار انجام شود. خوشبختانه در برنامه چهارم توسعه شهر تهران شاخصها دقیق دیده شده و این یکی از تفاوتهای مهم آن با برنامههای گذشته است.
وی افزود: باید شاخصها را برای هر یک از موضوعات شهری مشخص کنیم تا بتوانیم پیشرفت کار، پروژهها یا کیفیت اجرای برنامهها را با آن بسنجیم. مثلاً در موضوع آسفالت، شاخصهایی مانند کیفیت، میزان اجرای آسفالت و سرعت عمل وجود دارد. یا در بحث فضای سبز نیز شاخصهای مربوطه باید مشخص شود.
چمران ادامه داد: معاونت نیروی انسانی شهرداری بررسیهایی انجام داده و ارائه کرده است. انشاءالله این بررسیها تکمیل شده و در صحن شورا ارائه میشود تا میزان عملیاتی شدن برنامه چهارم مشخص شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره وعدههای شهرداری مبنی بر افزایش مسیر دوچرخهسواری به ۱۰۰ کیلومتر و ورود اتوبوسهای جدید گفت: من اهل وعده دادن نیستم و دوست دارم بگویم انجام شد، نه اینکه وعده بدهم که انجام خواهد شد. اتوبوسهایی که خریداری شدهاند در حال ورود هستند. ۴۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین خریداری شده و وارد کشور شده است، البته هنوز همه آنها وارد نشدهاند و فکر میکنم نیمی از مبلغ آن پرداخت شده است.
چمران در ادامه افزود: در خصوص اتوبوسهای تککابین هنوز تصمیم جدی گرفته نشده و طرح مشخصی ارائه نشده است. همچنین درباره تراموا نیز گزارشی از طرح آزمایشی ارائه نشده و به نظر من فعلاً عملیاتی نخواهد شد.
وی با اشاره به وعده ۵۰۰۰ دستگاه اتوبوس گفت: در این دوره اتوبوسهایی وارد شدهاند اما وعده ۵۰۰۰ دستگاه به مردم داده نشده است. گفته شده که باید ۵۰۰۰ دستگاه تهیه شود. اکنون با همه سختیها، اتوبوسها و متروهایی که وارد شدهاند با شرایط سخت موجود حاصل تلاش زیادی بوده است.
چمران تصریح کرد: در شرایطی که حتی برخی نهادهای نظارتی اعلام کردند اتوبوس برقی نباید وارد شود، شهرداری مدتها منتظر تصمیمگیری ماند. اما چون تولید داخلی پاسخگوی نیاز نیست، مجبوریم در ابتدا ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ دستگاه از خارج تهیه کنیم و سپس از تولید داخل استفاده کنیم.
وی با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان داخلی گفت: اتوبوسهای داخلی نیز حدود ۵۰ درصدشان به صورت ملکی پرداخت میشود و تولیدکنندگان چندان تمایلی ندارند که ملک را بفروشند تا پول نقد دریافت کنند. از طرفی، بسیاری از قطعات مانند شاسی، موتور، گیربکس و دیفرانسیل از خارج وارد میشود که زمانبر است.
چمران اظهار کرد: قرارداد ۴۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین در شورا نهایی شده و در حال اجراست. تلاش داریم ۲۰۰ دستگاه دیگر نیز اضافه کنیم و هر زمان قرارداد بسته شد اطلاعرسانی خواهیم کرد تا وعدهای بدون تحقق ندهیم.
در ادامه درباره وضعیت واگنهای مترو گفت: موضوع خرید ۶۳۰ واگن از سال ۱۳۹۲ در مجلس تصویب شده بود اما تا امروز بلاتکلیف مانده و در دوره چهارم شورا نیز متأسفانه اجرایی نشد. همان زمان نیز جلساتی با رئیسجمهور و نمایندگان تهران داشتیم اما به دلایل خاصی عملیاتی نشد.
چمران درباره منابع آب اضطراری شهر تهران نیز توضیح داد: بر اساس گزارش مدیریت بحران، ۵۴۰ منبع آب اضطراری نیاز داریم که تاکنون ۲۲۶ منبع موجود است. از این تعداد نیز تنها ۱۰ درصد مجهز به قطعکن هستند. شرکت آبفا همکاری لازم را نداشته اما با وجود مشکلات نقدینگی و تأمین آب، پیگیریها ادامه دارد و باید خدا را شاکر بود که با وجود این محدودیتها کارها پیش رفته است.
وی در پایان درباره وضعیت «خانه اندیشمندان» گفت: در جلسهای در خانه اندیشمندان حضور داشتیم و قرار بود هیئت امنای جدید معرفی شود. دیروز هم این موضوع را پیگیری کردم اما گفتند دوستان معرفی نکردهاند. ما نامه دادیم تا ۷ یا ۹ نفر به عنوان هیئت امنا معرفی شوند اما هنوز از سوی آنها اقدامی نشده است.
چمران در پایان گفت: ما همچنان پیگیر موضوع هستیم و امیدواریم این کار نیز بهزودی انجام شود.
