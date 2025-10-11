وی پی ان رایگان بدافزار از آب درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این جدیدترین تأییدیه از مجموعه‌ای از هشدارهایی است که پژوهشگران امنیتی شرگن کسپراسکای در سال ۲۰۲۴ درباره افزایش تعداد برنامه‌های مخرب که خود را به عنوان VPN های رایگان معرفی می‌کنند، ارائه کردند. هشدار مذکور با توجه به افزایش استفاده از وی پی ان ها در واکنش به قوانین محدودیت سنی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.

Mobdro نام یک اپ محبوب IPTV است که دولت اسپانیا به سرعت آن را تعطیل کرد اما به نظر می رسد Mobdro Po IP+VPN ربطی به آن ندارد و فقط از نام اپ مذکور به عنوان یک وکتور بدافزار استفاده می کند. این درحالی است که شرکت کلیفای معتقد است Klopatra تاکنون حدود سه هزار دستگاه را به بات نت خود مبتلا کرده که بیشتر آنها در ایتالیا و اسپانیا قرار دارند.

در گزارش این شرکت ذکر شده گرفته عاملان ورای Klopatra احتمالا در ترکیه قرار دارند و به طور فعال روش نفوذ آن را ارتقا می دهند و نو آوری ها و تغییراتی در آن انجام می دهند.

به گفته کسپراسکای وی پی ان های رایگان دیگری که به عنوان وکتور بدافزاراستفاده می شدند عبارتند از MaskVPN، PaladinVPN، ShineVPN، ShieldVPN، DewVPN و ProxyGate. فروشگاه های اپ همیشه به سرعت اپ های گرفتار بدافزار را حذف نمی کنند بنابراین قبل از دانلود هر وی پی ان رایگان باید دقت کرد.