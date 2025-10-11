مزایده ۵ واحد تجاری در مؤسسه باغ کتاب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه باغ کتاب تهران در نظر دارد بهره‌برداری از پنج واحد تجاری شامل فضای کار اشتراکی، کافه رستوران، فروشگاه نوشت افزار و لوازم مهندسی، کافه رستوران ایرانی/ فرنگی و عرضه سالاد و غذای سبک، را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار کند.

طبق شرح ذیل، بهره‌برداری از پنج فضای مجزا را در قالب مزایده واگذار خواهد شد:

واحد اول: فضای کار اشتراکی

جانمایی:لمکده های طبقه اول بلوک A۲/A۳/A۴

راهروهای بین (A۲, A۳ طبقه اول)

اتاق های اشتراکی بین بلوک D۴ طبقه اول

متراژ تقریبی: ۳۰۰ مترمربع

واحد دوم: کافه رستوران

جانمایی: بام بلوک C۱

متراژ تقریبی: ۶۰۰ مترمربع

واحد سوم: فروشگاه نوشت افزار و لوازم مهندسی

جانمایی: همکف بلوک D۴

متراژ: ۱۷۰ مترمربع و ۷۰ متر انبار

واحد چهارم: کافه رستوران ایرانی/ فرنگی

جانمایی: همکف D۲ فضای بیرون

متراژ: ۴۰۰ متر مربع

واحد پنجم: عرضه سالاد و غذای سبک

جانمایی: طبقه همکف بلوک C۱

متراژ: ۷۰ متر مربع

زمان ارائه مدارک برای شرکت در این مزایده از ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴ الی ۲۶ مهرماه در ساعات اداری (۹ تا ۱۷) اعلام شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد مزایده و تحویل پاکت‌ها (به‌جز روزهای تعطیل) به نشانی تهران، بزرگراه حقانی (غرب به شرق)، بلوار کتابخانه ملی، بخش اداری باغ کتاب تهران (واحد حقوقی و نظارت) مراجعه کنند یا با شماره ۰۲۱۹۶۰۴۵۷۱۲ تماس بگیرند.

بر اساس این اطلاعیه، بازگشایی پاکت‌های مزایده روز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ انجام خواهد شد و هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده است.