مزایده یک واحد تجاری در مؤسسه باغ کتاب تهران 

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق شرح ذیل، بهره‌برداری از یک فضای مجزا در قالب مزایده واگذار خواهد شد:

واحد عرضه: اقلام خوراکی

جانمایی: طبقه همکف بلوک C۲

متراژ تقریبی : ۱۲ متر مربع

زمان ارائه مدارک برای شرکت در این مزایده از ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴ الی ۲۶ مهرماه در ساعات اداری (۹ تا ۱۷) اعلام شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد مزایده و تحویل پاکت‌ها (به‌جز روزهای تعطیل) به نشانی تهران، بزرگراه حقانی (غرب به شرق)، بلوار کتابخانه ملی، بخش اداری باغ کتاب تهران (واحد حقوقی و نظارت) مراجعه کنند یا با شماره ۰۲۱۹۶۰۴۵۷۱۲ تماس بگیرند.

بر اساس این اطلاعیه، بازگشایی پاکت‌های مزایده روز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ انجام خواهد شد و هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده است.

لازم است نماینده اشخاص حقوقی،در هنگام خرید اسناد مزایده، نامه نمایندگی معتبر با مهر و امضای مجاز شرکت را ارائه نماید.