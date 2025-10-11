انتصاب فرمانده جدید دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید رضا اشراق، معاون هماهنگ کننده فراجا در مراسم تکریم و معارفه فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی (ع) ضمن تبریک هفته انتظامی به همه خادمان امنیت در سراسر کشور اظهار داشت: درود می‌فرستیم بر روح مطهر شهدای نظام مقدس جمهوری اسلامی و امام راحل (ره) و برای فرمانده معظم کل قوا امام خامنه ای عزیز (مدظله العالی) آرزوی صحت و سلامتی داریم.

وی ادامه داد: دانشگاه افسری پلیس در حوزه اصل ورودی به مجموعه پلیس دارای سه کارکرد اساسی از جمله حوزه دانش تخصصی، مهارت حرفه‌ای و حوزه تربیت معنوی است.

معاون هماهنگ کننده فراجا با اشاره به حوزه دانش تخصصی پلیس گفت: یکی از وظایف مهم دانشگاه در حوزه ارتقای دانش تخصصی، تمرکز بر این است که چه موضوعاتی در حوزه مأموریت، اهمیت و کاربرد بیشتری دارد.

سردار اشراق، مهارت و حرفه‌ای گرایی را رکن مهم آموزش‌های دانشگاه افسری پلیس عنوان کرد و افزود: مهارت حرفه‌ای می‌تواند در صحنه عمل نمایانگر اقتدار پلیس باشد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اهمیت تربیت معنوی دانشجویان در دانشگاه افسری پلیس، بیان کرد: شغل پلیس جزئی از حاکمیت است و انتظار مردم از مأمور پلیس این است که مأموران فراجا، اخلاقی در تراز انقلاب اسلامی داشته باشند و این فرهنگ سازمانی با منش و رفتار فرماندهان در ذهن دانشجو شکل می‌گیرد.

وی در پایان ضمن تقدیر و قدردانی از زحمات و تلاش‌های سردار حبیب الله جان نثاری، طی حکمی از سوی فرمانده کل انتظامی کشور، سردار حسن هوشیار را به عنوان فرمانده جدید دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی (ع) معرفی کرد.