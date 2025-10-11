کشف فرار مالیاتی ۱۰۳ میلیاردی در حوزه معدن شن و ماسه در استان کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف فرار مالیاتی ۱۰۳ میلیارد تومانی از یک فعال اقتصادی در حوزه معدن شن و ماسه و تولید بتن آماده در استان کرمان خبر داد.

وی اظهار کرد: متعاقب دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر فرار مالیاتی گسترده احدی از فعالان اقتصادی دارای معدن شن و ماسه و تولید بتن آماده در استان کرمان و پس از انجام تحقیقات میدانی و بررسی‌های سیستمی، اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم از واحد مذکور در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی اطلاعات و اسناد و مدارک به دست آمده از محل فعالیت شخص مذکور مربوط به سنوات ۱۳۸۹ لغایت ۱۴۰۳، فرار مالیاتی گسترده انجام شده توسط مؤدی که به رغم انجام فعالیت و کسب درآمد در این سال‌ها، فاقد پرونده مالیاتی در نظام مالیاتی بوده است محرز و پس از رسیدگی به مستندات با رعایت ضوابط قانونی، مبلغ ۱.۰۳۰ میلیارد ریال مالیات در منابع مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده طی اوراق تشخیص و مطالبه مالیات صادره، از مودی مطالبه شده است.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: از این میزان، مبلغ ۸۳۰ میلیارد ریال مربوطه به واحد تولید بتن آماده و مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال مربوط به واحد تولید شن و ماسه می‌باشد.

مستوفی خاطرنشان کرد: در همین راستا و در اجرای مفاد ماده (۲۷۴) قانون مالیات‌های مستقیم، پرونده نامبرده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی استان مذکور ارسال شده که در حال بررسی می‌باشد. ضمناً، در جهت تشویق گزارشگر فرار مالیاتی و در اجرای ماده (۳۷) آئین‌نامه موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، فرآیند پرداخت پاداش به فرد گزارش دهنده، در دست اقدام می‌باشد.