۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۳

کشف فرار مالیاتی ۷۶ میلیارد تومانی از یک شرکت تولید بتن در کرمانشاه

رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی ۷۶ میلیارد تومانی یک شرکت تولید بتن و قطعات بتنی دارای معدن شن‌ و ماسه در استان کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف فرار مالیاتی ۷۶ میلیارد تومانی از یک شرکت فعال در زمینه تولید بتن و قطعات بتنی که معدن شن و ماسه در استان کرمانشاه دارد، خبر داد.

مستوفی اظهار کرد: در راستای مبارزه با فرار مالیاتی و متعاقب اجرای همزمان بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم از سه محل فعالیت یک شرکت فعال در زمینه تولید بتن و قطعات بتنی مشتمل بر معدن شن و ماسه در یکی از شهرستان‌های استان کرمانشاه و دو مجتمع تولیدی بتن آماده مؤدی یادشده و با توجه به اسناد و مدارک به‌دست آمده از اجرای بازرسی مالیاتی و رسیدگی به مستندات با رعایت موازین قانونی، فرار مالیاتی مؤدی محرز شد.

وی درخصوص میزان مالیات و جرایم متعلقه افزود: مبلغ ۷۶۰ میلیارد ریال اصل مالیات و جرائم متعلقه در منابع مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده سنوات ۱۳۹۵ لغایت ۱۴۰۲ از مؤدی مطالبه شده است.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: اقدامات لازم در راستای وصول مالیات متعلقه با رعایت موازین قانونی، از طریق اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه در حال انجام و پیگیری است.

کد خبر 6619744
طیبه بیات

