۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۱

کشف فرار مالیاتی ۵۳ میلیاردی فرآورده‌های غذایی در استان مرکزی

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف فرار مالیاتی ۵۳ میلیارد تومانی از یک شرکت فعال در زمینه فرآورده‌های غذایی در استان مرکزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف فرار مالیاتی ۵۳ میلیارد تومانی از یک شرکت فعال در زمینه فرآورده‌های غذایی در استان مرکزی خبر داد.

مستوفی اظهار کرد: با عنایت به اطلاعات به دست آمده و متعاقب آن اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم از محل فعالیت یک شرکت فعال در زمینه فرآورده‌های غذایی در استان مرکزی و رسیدگی به مستندات به دست آمده از محل اجرای بازرسی مالیاتی با رعایت موازین قانونی، کتمان درآمد حاصل از فعالیت مودی در سال ۱۴۰۲ محرز شد.

وی درخصوص میزان مالیات و جرایم متعلقه این شرکت، گفت: در مجموع ۵۳۲ میلیارد ریال شامل ۱۶۴ میلیارد ریال بابت اصل مالیات و ۳۶۸ میلیارد ریال بابت جرائم مالیاتی در منابع مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده، از مودی مطالبه شده است.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: اقدامات لازم در راستای وصول مالیات متعلقه با رعایت موازین قانونی، از طریق اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی در حال انجام و پیگیری می‌باشد.

طیبه بیات

