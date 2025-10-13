به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف فرار مالیاتی ۵۳ میلیارد تومانی از یک شرکت فعال در زمینه فرآورده‌های غذایی در استان مرکزی خبر داد.

مستوفی اظهار کرد: با عنایت به اطلاعات به دست آمده و متعاقب آن اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم از محل فعالیت یک شرکت فعال در زمینه فرآورده‌های غذایی در استان مرکزی و رسیدگی به مستندات به دست آمده از محل اجرای بازرسی مالیاتی با رعایت موازین قانونی، کتمان درآمد حاصل از فعالیت مودی در سال ۱۴۰۲ محرز شد.

وی درخصوص میزان مالیات و جرایم متعلقه این شرکت، گفت: در مجموع ۵۳۲ میلیارد ریال شامل ۱۶۴ میلیارد ریال بابت اصل مالیات و ۳۶۸ میلیارد ریال بابت جرائم مالیاتی در منابع مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده، از مودی مطالبه شده است.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: اقدامات لازم در راستای وصول مالیات متعلقه با رعایت موازین قانونی، از طریق اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی در حال انجام و پیگیری می‌باشد.