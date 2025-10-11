به گزارش خبرگزاری مهر، ویژهبرنامه روز جهانی کودک ۲۰۲۵ با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران در بوستان ناظمی برگزار شد.
این برنامه با هدف پاسداشت روز جهانی کودک و حمایت از کودکان آسیبدیده، بهویژه کودکان مظلوم غزه برگزار شد.
کودکان و نوجوانان هنرمند با همراهی مربیان فرهنگی، نقاشی دیواری بزرگی با الهام از کاروان بینالمللی کمک به مردم غزه خلق کردند که پیام همبستگی ایرانیان با همسالان خود در سرزمینهای اشغالی را نشان داد.
در بخشی دیگر، مادران در فعالیتهای گروهی، بازیهای مادر و کودک و برنامههای فرهنگی حضور داشتند و اجرای موسیقیهای کودکانه، فضای جشن را شاد و صمیمی کرد.
این برنامه با هدف ترویج فرهنگ صلح و دوستی و تقویت همبستگی میان کودکان جهان، نمادی از پیوند هنر، انسانیت و امید را در قلب پایتخت به نمایش گذاشت.
