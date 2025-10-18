مشارکت بیش از ۲ هزار شهروند منطقه ۱۹ تهران در جشن هفته تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اخگر پور شهردار منطقه ۱۹ تهران بیان داشت: هم‌زمان با هفته تهران و روز جهانی کودک، جشن بزرگ این مناسبت‌ها از تاریخ ۱۶ تا ۲۳ مهرماه به مدت ۸ شب در بوستان بزرگ ولایت برگزار شد. این رویداد با اجرای استیج زنده کودک، نمایش‌های عروسکی و کمدی، موسیقی شاد و کودکانه، مسابقات با جوایز جذاب، اجرای سرودهای کودکانه و برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری، میزبان بیش از ۲ هزار نفر از کودکان و خانواده‌های ساکن منطقه بود.

وی ادامه داد: این جشن با هدف ارتقای نشاط اجتماعی، آموزش فرهنگی و ترویج حقوق کودک طراحی شده بود و فرصتی مناسب برای تعامل کودکان با هنر و فرهنگ شهری فراهم آورد. فضای بوستان ولایت در این شب‌ها با رنگ شادی، خلاقیت و حضور پرانرژی کودکان، حال و هوایی متفاوت به خود گرفت.