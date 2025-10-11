ساخت سریال «عمارت» به کارگردانی کریم امینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی پروژه، امیر صیدآبادی تهیهکننده سریال «عمارت» با اشاره به آخرین روند ساخت این سریال گفت: مجوز رسمی ساخت این سریال به کارگردانی کریم امینی از ساترا اخذ شده و پیشتولید آن آغاز شده است.
وی ادامه داد: سریال «عمارت» در قالب یک مجموعه کمدی، درام و اکشن با محوریت «سفر در زمان» در ایران، ترکیه و کشورهای حوزه قفقاز فیلمبرداری میشود و قرار است پس از ساخت بهصورت همزمان از یکی از پلتفرمهای داخلی و پلتفرمهای خارجی پخش شود.
کریم امینی کارگردانی فیلمهای سینمایی همچون «فسیل»، «مرد عینکی»، «شهر هرت» و «قسطنطنیه» را در کارنامه دارد که مورد استقبال مخاطبان در سالنهای سینما قرار گرفته است.
اطلاعات تکمیلی در خصوص بازیگران و سایر عوامل بهزودی اعلام میشود.
نظر شما