  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۴

ساخت سریال «عمارت» به کارگردانی کریم امینی

ساخت سریال «عمارت» به کارگردانی کریم امینی

پس از دریافت مجوز ساخت، سریال «عمارت» وارد مراحل پیش تولید شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، امیر صیدآبادی تهیه‌کننده سریال «عمارت» با اشاره به آخرین روند ساخت این سریال گفت: مجوز رسمی ساخت این سریال به کارگردانی کریم امینی از ساترا اخذ شده و پیش‌تولید آن آغاز شده است.

وی ادامه داد: سریال «عمارت» در قالب یک مجموعه کمدی، درام و اکشن با محوریت «سفر در زمان» در ایران، ترکیه و کشورهای حوزه قفقاز فیلمبرداری می‌شود و قرار است پس از ساخت به‌صورت هم‌زمان از یکی از پلتفرم‌های داخلی و پلتفرم‌های خارجی پخش شود.

کریم امینی کارگردانی فیلم‌های سینمایی همچون «فسیل»، «مرد عینکی»، «شهر هرت» و «قسطنطنیه» را در کارنامه دارد که مورد استقبال مخاطبان در سالن‌های سینما قرار گرفته است.

اطلاعات تکمیلی در خصوص بازیگران و سایر عوامل به‌زودی اعلام می‌شود.

کد خبر 6618869
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها