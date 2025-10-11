به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه عصر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: طی گزارشی مبنی بر مفقودی جوان ۲۱ ساله به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان ۱۱۲ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم واکنش سریع استان و پایگاه امداد و نجات گرگور و یک تیم عملیاتی پشتیبان از شهرستان تنگستان به منطقه اعزام شدند و عملیات جست‌وجو با همراهی نیروهای نظامی و انتظامی آغاز شد.

مدیرعامل هلال احمر استان بوشهر بیان کرد: پس از ۴ ساعت عملیات جست‌وجو، جوان ۲۱ ساله در منطقه کوهستانی پیدا شد و به دلیل مصدومیت توسط نجاتگران هلال احمر پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر انتقال داده شد.