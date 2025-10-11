  1. استانها
  2. بوشهر
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۸

جوان مفقود شده در منطقه جنگلی بنه گز پس از ۴ ساعت جست‌وجو نجات یافت

جوان مفقود شده در منطقه جنگلی بنه گز پس از ۴ ساعت جست‌وجو نجات یافت

بوشهر- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر از پیدا شدن جوان ۲۱ ساله در حوالی شهر عالیشهر و منطقه جنگلی بنه گز شهرستان تنگستان پس از عملیات جست‌وجو خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه عصر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: طی گزارشی مبنی بر مفقودی جوان ۲۱ ساله به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان ۱۱۲ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم واکنش سریع استان و پایگاه امداد و نجات گرگور و یک تیم عملیاتی پشتیبان از شهرستان تنگستان به منطقه اعزام شدند و عملیات جست‌وجو با همراهی نیروهای نظامی و انتظامی آغاز شد.

مدیرعامل هلال احمر استان بوشهر بیان کرد: پس از ۴ ساعت عملیات جست‌وجو، جوان ۲۱ ساله در منطقه کوهستانی پیدا شد و به دلیل مصدومیت توسط نجاتگران هلال احمر پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر انتقال داده شد.

کد خبر 6619010

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها