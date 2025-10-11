معترضان فرانسوی یکصدا شعار دادند: ماکرون برو+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، فرانسویان معترض به سیاست‌های مخرب امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه امروز شنبه به خیابان‌ها آمده و یکصدا شعار می‌دادند: ماکرون برو.

بر اساس اعلام این رسانه، معترضان پرچم فرانسه و پلاکاردهایی با مضامین «ماکرون برو» در دست داشتند و خواستار فرگزیت (خروج پاریس از اتحادیه اروپا) بودند.

آنها خواستار استعفای امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه شدند.

این در حالیست که کاخ الیزه دیروز اعلام کرده بود که رئیس جمهور فرانسه با صدور حکمی سباستین لکرنو را برای دومین بار به عنوان نخست‌وزیر این کشور منصوب کرده است.

ماکرون از لکرنو خواسته است تا کابینه جدیدی تشکیل دهد.

وی هفته پیش استعفا داده بود.

مردم این کشور بی ثباتی دولت را به دلیل ناکارامدی ماکرون دانسته و علیه وی شعار می‌دهند.