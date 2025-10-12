  1. استانها
خدابنده: ۴۵۳ مجوز ایمنی در شرکت گاز استان اردبیل صادر شد

اردبیل-مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل گفت: در راستای ارتقای ضریب ایمنی و استقرار کامل سیستم مدیریت HSE، بیش از ۴۵۳ مجوز ایمنی در ۶ماهه نخست امسال صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، معرفت خدابنده جلودار صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای ارتقای ضریب ایمنی و استقرار کامل سیستم مدیریت HSE، بیش از ۴۵۳ مجوز ایمنی (پرمیت کار) در شش‌ماهه نخست امسال از سوی شرکت گاز استان اردبیل صادر شده است.

وی افزود: صدور مجوزهای انجام کار، یکی از ارکان اصلی نظام HSE است که به‌طور مؤثر در کاهش خطرات ناشی از فعالیت‌های عملیاتی نقش دارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل بیان کرد : کارشناسان امور HSE با کنترل شرایط انجام کار و همکاری با مجریان و پیمانکاران، پتانسیل‌های حادثه‌ساز را شناسایی و حذف می‌کنند که این امر منجر به افزایش ضریب ایمنی و کاهش شدت و تکرار حوادث شده است.

خدابنده جلودار تصریح کرد: از مجموع ۴۵۳ مجوز صادرشده، ۱۵۵ مورد مربوط به عملیات تعیین و تزریق گاز، ۱۰ مورد مربوط به عملیات وصل گرم (هات‌تپ) و تزریق گاز و ۲۸۸ مورد نیز مربوط به فعالیت‌های سرد ازجمله حفاری، ورود به حوضچه و کارهای برقی بوده است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر روند اجرای فعالیت‌ها، اظهار داشت: فرآیند صدور مجوزها نقش کلیدی در کاهش ریسک پروژه‌ها دارد و موجب ارتقای سطح ایمنی در عملیات گازرسانی استان می‌شود.

