خدابنده: ۴۵۳ مجوز ایمنی در شرکت گاز استان اردبیل صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، معرفت خدابنده جلودار صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای ارتقای ضریب ایمنی و استقرار کامل سیستم مدیریت HSE، بیش از ۴۵۳ مجوز ایمنی (پرمیت کار) در شش‌ماهه نخست امسال از سوی شرکت گاز استان اردبیل صادر شده است.

وی افزود: صدور مجوزهای انجام کار، یکی از ارکان اصلی نظام HSE است که به‌طور مؤثر در کاهش خطرات ناشی از فعالیت‌های عملیاتی نقش دارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل بیان کرد : کارشناسان امور HSE با کنترل شرایط انجام کار و همکاری با مجریان و پیمانکاران، پتانسیل‌های حادثه‌ساز را شناسایی و حذف می‌کنند که این امر منجر به افزایش ضریب ایمنی و کاهش شدت و تکرار حوادث شده است.

خدابنده جلودار تصریح کرد: از مجموع ۴۵۳ مجوز صادرشده، ۱۵۵ مورد مربوط به عملیات تعیین و تزریق گاز، ۱۰ مورد مربوط به عملیات وصل گرم (هات‌تپ) و تزریق گاز و ۲۸۸ مورد نیز مربوط به فعالیت‌های سرد ازجمله حفاری، ورود به حوضچه و کارهای برقی بوده است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر روند اجرای فعالیت‌ها، اظهار داشت: فرآیند صدور مجوزها نقش کلیدی در کاهش ریسک پروژه‌ها دارد و موجب ارتقای سطح ایمنی در عملیات گازرسانی استان می‌شود.