به گزارش خبرنگار مهر، در جریان سفر سخنگوی دولت به استان اردبیل و هم‌زمان با گرامی‌داشت هفته دولت، ۴ پروژه شرکت گاز استان در شهرهای اردبیل, بیله‌سوار, مشگین‌شهر و خلخال مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

این طرح‌ها شامل گازرسانی به روستاهای الماس کندی علم‌لو و قشلاق خاوندی و ترحم آباد، بهسازی و مقاوم‌سازی شبکه گاز روستاهای تابعه شهرهای رضی و مراد لو، بهسازی شبکه گاز خلخال، بهره‌برداری از گازرسانی به شهرک صنعتی هشتجین و ۴۶ واحد صنعتی در استان اردبیل است.

همچنین با حضور سخنگوی دولت، عملیات اجرایی ۵ پروژه دیگر با سرمایه‌گذاری ۱,۸۹۰ میلیارد ریال در شهرهای مختلف اردبیل آغاز شد.