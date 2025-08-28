  1. استانها
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۷

افتتاح پروژه‌های شرکت گاز استان اردبیل

اردبیل- چهار پروژه شرکت گاز استان اردبیل با صرف هزینه‌ای ۱۱۶۹ میلیارد ریال مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان سفر سخنگوی دولت به استان اردبیل و هم‌زمان با گرامی‌داشت هفته دولت، ۴ پروژه شرکت گاز استان در شهرهای اردبیل, بیله‌سوار, مشگین‌شهر و خلخال مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

این طرح‌ها شامل گازرسانی به روستاهای الماس کندی علم‌لو و قشلاق خاوندی و ترحم آباد، بهسازی و مقاوم‌سازی شبکه گاز روستاهای تابعه شهرهای رضی و مراد لو، بهسازی شبکه گاز خلخال، بهره‌برداری از گازرسانی به شهرک صنعتی هشتجین و ۴۶ واحد صنعتی در استان اردبیل است.

همچنین با حضور سخنگوی دولت، عملیات اجرایی ۵ پروژه دیگر با سرمایه‌گذاری ۱,۸۹۰ میلیارد ریال در شهرهای مختلف اردبیل آغاز شد.

