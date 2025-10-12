به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن عصر یکشنبه در بازدید از بخش‌های مختلف شرکت گاز این شهرستان با اشاره به پیشرفت طرح‌های گازرسانی در سطح شهرستان گفت: هم‌اکنون ۹۸.۵ درصد از جمعیت شهرستان لنگرود از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند و با اجرای پروژه گازرسانی به روستاهای کچل بن، شصتانرود، پتیشم بالا و پتیشم پایین از توابع بخش اطاقور، این رقم به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.

وی با قدردانی از پیگیری‌های نماینده مردم شهرستان در مجلس و زحمات کارکنان و مدیران شرکت گاز افزود: اجرای رینگ گازرسانی موبندان به پلت‌کله و همچنین شبکه توزیع شهرک صنعتی نالکیاشر تا پل پاسگاه انزلی‌محله از اقدامات مهم و ضروری برای پایداری شبکه گاز در فصل سرما و جلوگیری از ناترازی گاز در شهرستان است که انتظار داریم قبل از فصل سرما اجرایی شود.

فرماندار لنگرود در پایان با اشاره به اهمیت استمرار خدمات‌رسانی پایدار در حوزه انرژی گفت: همکاری و هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی و شرکت گاز می‌تواند نقش مهمی در ارتقای رفاه و رضایتمندی مردم شهرستان داشته باشد.

همچنین فرماندار لنگرود در جریان این بازدید از بخش‌های مختلف شرکت گاز از جمله امور مشترکین بازدید کرد و با مردم و مراجعان به صورت حضوری گفتگو کرد و از نزدیک در جریان مسائل و درخواست‌های آنان قرار گرفت.