به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مهندس هاشمی در بیست‌وچهارمین نمایشگاه تأسیسات و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی تهران اعلام کرد: گروه صنعتی لینکران به‌عنوان نخستین و تنها دارنده نشان ملی استاندارد ایران در زمینه عایق‌های الاستومری، شامل عایق‌های حرارتی، برودتی و صوتی فعالیت می‌کند.

وی درباره آغاز فعالیت این مجموعه توضیح داد: شرکت سازه پایدار الهیه در پنجم آذر ۱۳۸۵ تأسیس شد و از همان ابتدا با هدف کنترل و حفظ انرژی وارد صنعت شد. در آن زمان، موضوع صرفه‌جویی انرژی در ایران چندان جدی گرفته نمی‌شد، در حالی‌که در سطح جهانی یکی از مسائل کلیدی بود.

به گفته‌ی او، این شرکت در سال ۱۳۹۰ به‌عنوان نماینده انحصاری یک تولیدکننده عایق در آلمان و ترکیه وارد بازار ایران شد و از سال ۱۳۹۳ به فکر انتقال فناوری و راه‌اندازی خط تولید داخلی افتاد. «با وجود موانع ناشی از تحریم‌ها، در سال ۱۳۹۶ توانستیم با اتکا به دانش بومی، فرمولاسیون عایق‌های الاستومری را بومی‌سازی کنیم. این عایق‌ها از ترکیب مواد خام NBR یا EPDM — مواد اصلی تولید لاستیک — با PVC تولید داخل ساخته می‌شوند. در فرآیندی حرارتی، این ترکیب به فوم سلول‌بسته نیتروژنی تبدیل می‌شود که مانع انتقال گرما و سرماست.

هاشمی افزود: در سال ۱۳۹۷ این دانش به مرحله صنعتی رسید و تولید انبوه آغاز شد.

وی در توضیح عملکرد این عایق‌ها گفت: عایق‌های الاستومری روی لوله‌ها و کانال‌های انتقال سیال نصب می‌شوند و مانع هدررفت انرژی در فرآیند گرمایش یا سرمایش می‌شوند. برای مثال، پوشش کانال کولر با عایق الاستومری موجب حفظ دمای هوا و کاهش مصرف انرژی می‌شود. استفاده از این عایق‌ها می‌تواند تا ۷۰ درصد از اتلاف انرژی را کاهش دهد. اگر همه ساختمان‌های تهران از این فناوری بهره‌مند شوند، دیگر نیازی به نیروگاه دماوند، بزرگ‌ترین نیروگاه کشور، نخواهد بود.

او همچنین تأکید کرد که سرمایه‌گذاری در این بخش علاوه بر صرفه‌جویی مالی، اثرات مثبتی بر سلامت عمومی شهروندان و کاهش آلودگی هوا دارد.

در پایان این رویداد، از وب‌اپلیکیشن لینکا نیز رونمایی شد. این پلتفرم به کاربران کمک می‌کند نوع و ضخامت مناسب عایق برای لوله‌ها و مخازن ساختمان خود را انتخاب کنند و میزان صرفه‌جویی انرژی، کاهش آلاینده‌ها و تعداد درختان حفظ‌شده را به‌صورت برخط مشاهده کنند.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.