ماجراهای حل یک پرونده قتل؛ انتخاب ژانر معمایی برای فیلم کوتاه غلط نیست

فرید قبادی بازیگر فیلم کوتاه «مرتد» که چندیپیش در بسته فیلم کوتاه «دادخواست» در گروه «هنر و تجربه» اکران شد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نقش خود در این قصه بیان کرد: من نقش یک بازپرس جنایی را در این فیلم برعهده دارم که شخصیتی عمیق و چندوجهی است که درگیر یک پرونده قتل میشود و باید بتواند لایههای زیرین این پرونده را ببیند و کشف کند. در این فیلم اگرچه ظواهر یک چیز را نشان میدهد اما به نظر میرسد اصل قضیه چیز دیگری است.
وی افزود: این کاراکتر باهوش، متمرکز و به نوعی جامعهگریز است و برای من شخصیت جذابی بود.
قبادی در توضیح علت جذابیت این کاراکتر توضیح داد: مسیری که این کاراکتر برای رسیدن به حقیقت طی میکند مسیر جذابی بود. او آدمی است که به راحتی راضی نمیشود و باید همیشه تا آخر داستان برود. خودم هم این ویژگی شخصیتی را دارم و به موضوعات مختلف فکر میکنم و این گونه میاندیشم که در پس ظواهر، حقایقی وجود دارد که باید کشف شود به همین دلیل ارتباط خوبی با این شخصیت برقرار کردم.
این بازیگر در پاسخ به این پرسش که چرا عمدتاً کاراگاهان در فیلمها شخصیتهایی جامعهگریز و منزوی دارند، اظهار کرد: باید این گونه باشد چرا که وقتی میخواهید به شکل درست و حرفهای کاری را انجام دهید، باید روی آن متمرکز شوید و زمانی که میخواهید بر کشف حقیقت متمرکز شوید، خیلی برایتان مهم نیست که مثلاً همسایهتان چه میکند یا مقصر تصادفی که در خیابان شده، چه کسی است و ….
وی افزود: وقتی کاری را به شکل حرفهای دنبال میکنید، مجبور هستید (یا ذاتاً این گونه است) که از خیلی از مشغولیتها و فعالیتهای دیگر محروم شوید به طور مثال در عرصه ورزش وقتی زندگی ستارهها را مرور میکنید، آنها کاملاً روی رشتهشان متمرکز هستند و حاشیهای ندارند. آنهایی که درگیر حاشیه میشوند زود افول میکنند. به نظرم این ویژگی درست است چرا که آن آدم کاملاً متمرکز بر موضعی است که روی آن تحقیق میکند و ذهنش را پالایش کرده و صرفاً به همان موضوع فکر میکند.
قبادی تاکید کرد: نه اینکه این کاراکتر اجتماعی نیست یا جامعهگریز و جامعهستیز است بلکه آنقدر بر کار خود متمرکز است که کاملاً در دنیای خودش غرق شده و مشغول حل کردن معادلات است به همین دلیل فرصتی برای توجه کردن به اطرافش ندارد.
وی در پاسخ به اینکه آیا ژانر جنایی- معمایی به دلیل دنبال کردن جزئیات و حل کردن معماهایی که زمانبر است در قالب فیلم بلند موضوعیت بهتری ندارد، گفت: اتفاقاً این چالشی بود که در شروع با کارگردانان و نویسنده کار داشتم چرا که عقیدهام بر این بود که این ژانر به درد فیلم بلند میخورد و برای فیلم کوتاه شاید ژانر مناسبی نباشد؛ اساساً عادت کردهایم که در فیلم کوتاه کمتر دیالوگ بگوییم و کمتر دیالوگ بشنویم و نگاه تصویری است.
قبادی ادامه داد: این ذهنیت باعث شد که در ابتدا با تردید به قصه نگاه کنم اما هرچه جلوتر رفتیم ماجرا فرق کرد؛ به خصوص زمانی که من نسخه کامل فیلم را بعد از تدوین دیدم و به نظرم آمد که اصلاً این گونه نیست و میشود یک فیلم کوتاه در ژانر جنایی پر از دیالوگ داشت و اتفاقاً جذاب بود. در نتیجه اگرچه این فیلم متناسب با عادتهای ما نبود اما ژانر جنایی اصلاً ژانر غلطی برای فیلم کوتاه نیست.
وی تصریح کرد: «مرتد» در زمان کم همه این ویژگیها (گرهگشایی، ابهامزایی، دنبال کردن گرهها و رسیدن به جواب و …) را دارد که اول هنر نویسنده و پس از آن کارگردانان آن است.
این بازیگر تئاتر در توضیح مهمترین چالشی که برای بازی در این فیلم داشته است، گفت: وقتی به عنوان بازیگر یک کاراکتر اصلی و محوری را بازی میکنید بعد از پذیرش فیلمنامه همیشه مهمترین چالش و نگرانی شما تداوم حس و راکورد بازی است چرا که باید یک کاراکتر را خلق کرده و تماشاگر را همراه خود کنید. این تداوم حس و حفظ راکورد بسیار چالشبرانگیز است و زمانی که کار را به صورت تدوین شده میبینید، نباید خودت به عنوان بازیگر پَرشی را ملاحظه و تفاوت حس بین سکانس را احساس کنید. این کار بسیار سخت است و لازمهاش این است که در ایام فیلمبرداری (نه صرفاً حضور جلوی دوربین) روی کارتان تمرکز داشته باشید. این موضوع چالش همیشگی من بوده است.
قبادی در پایان درباره زمانی که صرف تولید این فیلم کوتاه شده است، بیان کرد: با توجه به تمرینات، آمادهسازی و ضبط سکانسها چیزی حدود ۲ هفته درگیر این پروژه بودیم.
فیلم کوتاه «مرتد» دومین اثر مشترک امیر ابیلی و داوود مرادیان در مقام کارگردان است. این فیلم محصول مشترک مرکز فیلم و سریال سازمان هنری رسانهای اوج و انجمن سینمای جوانان است
در خلاصه داستان این فیلم کوتاه آمده است: «اینهمه جای پَرتوپَلا این اطراف هست، چرا درست اومدی روبهروی دوربین اقبالی رو کشتی؟»
