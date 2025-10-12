  1. سیاست
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۹

برگزاری مجمع مشورتی شورای نگهبان با حضور نمایندگان مجلس و بانک مرکزی

مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان «لایحه اصلاح ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور» را با حضور نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان امروز یکشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور آقایان کدخدایی، دکتر مولابیگی، طحان نظیف، دکتر پروین و پورسید از اعضای حقوقدان شورای نگهبان؛ آقایان حسینی و زنگنه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ آقای ابوالحسنی، قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونان و مدیران کل بانک مرکزی و جمعی از پژوهشگران پژوهشکده شورای نگهبان تشکیل شد.

بر اساس این گزارش، در این جلسه ابتدا مدیران بانک مرکزی و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره لایحه اصلاح ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور توضیحاتی ارائه کردند و در ادامه به سوالات اعضای حقوقدان شورای نگهبان و پژوهشگران حاضر در جلسه درباره ابعاد مختلف این لایحه پاسخ دادند.

گفتنی است نظرات مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان پس از جمع‌بندی‌های کارشناسی در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار می‌گیرد.

