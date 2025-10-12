افتتاح۱۸ پروژه مشارکتی آموزشی و تربیتی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تحقق عدالت آموزشی و توسعه زیرساختهای تعلیم و تربیت، ۱۸ پروژه آموزشی مشارکتی در قالب ۱۰۳ کلاس درس و با زیربنای بیش از ۱۵ هزار متر مربع، با دستور رئیسجمهور و با حضور محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، به بهرهبرداری رسید.
این پروژهها با مشارکت خیرین مدرسهساز و با اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اجرا شده و بخشی از مجموعه ۷۵ پروژه نوسازی، بازسازی و تجهیز مدارس استان به شمار میروند.
محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، در آئین بهرهبرداری از این پروژهها با بیان اینکه توسعه عدالت آموزشی از اولویتهای جدی دولت سیزدهم است، اظهار داشت: عدالت آموزشی تنها در ساخت مدارس خلاصه نمیشود، بلکه باید در حوزه محتوای آموزشی و کیفیت یادگیری نیز مورد توجه قرار گیرد. رویکرد دولت بر فراهمسازی فرصتهای برابر آموزشی برای همه دانشآموزان است.
وی با اشاره به نقش خیرین مدرسهساز در پیشبرد اهداف آموزشی افزود: تمامی ۱۸ پروژه بهرهبرداریشده در استان بهصورت مشارکتی و با همراهی خیرین عزیز احداث شده است. از ابتدای سال تاکنون با همت مجموعه آموزش و پرورش، اداره کل نوسازی مدارس و فرمانداران شهرستانها توانستیم ۱۸ مدرسه را در کمتر از شش ماه به بهرهبرداری برسانیم.
استاندار سمنان با بیان اینکه استان دیگر مدرسه سنگی ندارد، تصریح کرد: آخرین مدرسه سنگی استان با هدف حفظ یادگارهای آموزشی، به موزه تبدیل شده است. همچنین مدارس کانکسی با جمعیت بالای ۱۰ دانشآموز نیز بهطور کامل حذف شدهاند که این موضوع از افتخارات بزرگ حوزه آموزش استان به شمار میآید.
کولیوند از اجرای «اطلس تجهیزات آموزشی» بهعنوان یکی از اقدامات نوآورانه استان یاد کرد و گفت: این اطلس امکان مدیریت دقیق تجهیزات را در سراسر استان فراهم کرده و موجب توزیع عادلانه امکانات بین مدارس میشود. عدالت تجهیزاتی در کنار عدالت آموزشی، دو محور اصلی برنامه توسعه آموزش در استان است.
وی همچنین از کاهش تعداد کلاسهای پرجمعیت خبر داد و افزود: تعداد کلاسهای بالای ۳۵ دانشآموز در استان طی یک سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته و ۱۳۸ کلاس باقیمانده نیز بهزودی ساماندهی خواهند شد تا شرایط یادگیری بهبود یابد.
استاندار سمنان ضمن قدردانی از تلاش مجموعه آموزش و پرورش، خیرین، فرمانداران و دستگاههای اجرایی گفت: هدفگذاری ما تکمیل ۵۷ پروژه آموزشی دیگر تا پایان سال است تا تمامی دانشآموزان استان بتوانند در محیطی ایمن، استاندارد و با نشاط به تحصیل بپردازند. این مسیر با همکاری مردم، خیرین و دولت با قدرت ادامه خواهد یافت.
