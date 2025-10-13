به گزارش خبرگزاری مهر، سیاست روز نوشت: همزمان با بازگشت آوارگان به غزه، نهاد دفاع شهری غزه از کشف اسباب بازی‌های بمب گذاری شده توسط نظامیان صهیونیست در این باریکه خبر داد. نهاد دفاع شهری نوار غزه اعلام کرد که نیروهای وابسته به این نهاد اسباب بازی‌ها و کنسروهای غذایی را پیدا کرده‌اند که توسط نظامیان صهیونیست از مواد منفجره پر شده و بمب گذاری شده بودند. این نهاد فلسطینی تاکید کرد که چنین اقدامی توسط رژیم صهیونیستی با هدف کشتار بیشتر ساکنان نوار غزه به روشی وحشیانه صورت می‌گیرد.به نظر می‌رسد با عقب نشینی نظامیان صهیونیست از شهر غزه ابعاد جدیدی از حجم جنایات این رژیم در بخش‌های مختلف نمایان می‌شود.

در این میان ژنرال بازنشسته ارتش رژیم صهیونیستی با اعتراف به قدرت حماس تاکید کرد که این جنبش هرگز خلع سلاح نخواهد شد. اسحاق بریک، ژنرال بازنشسته ارتش رژیم صهیونیستی در گفتگو با شبکه صهیونیستی اسرائیل نیوز ۲۴ گفت، تل آویو در لحظات آخر به دست ترامپ نجات پیدا کرد. هر کسی که امروز از تداوم جنگ غزه حرف می‌زند در واقع از کمین مرگ سخن می‌گوید مانند آنچه که ایال زامیر رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی گفته است. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد علی رغم گذشت دو روز از آغاز اجرای توافق آتش‌بس براثر قحطی و سوء تغذیه در ۲۴ ساعت، ۱۵۱ شهید از جمله ۱۱۶ پیکر از زیر اوار خارج شده و ۷۲ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده‌اند. خبر دیگر آنکه صدها هزار نفر از حامیان فلسطین با حمل پرچم‌های فلسطین و سردادن شعارهای ضد اسرائیلی در مرکز لندن تظاهرات کرده و خواستار پایان اشغال و تحقق عدالت برای مردم غزه شدند.

صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد که ۵۶ هزار کودک در نوار غزه در طول دو سال جنگ ارتش رژیم صهیونیستی یک یا هر دو والدین خود را از دست داده اند. این بیانیه افزود: ۳۲۰ هزار کودک زیر پنج سال در نوار غزه در معرض خطر سوء تغذیه حاد هستند و بیش از ۵۶ هزار کودک یکی از والدین یا هر دوی آنها را از دست داده‌اند. خبر دیگر آنکه طبق گزارش‌های رسانه‌ای، نظامیان آمریکایی که قرار است در چارچوب یک کارگروه مشترک برای نظارت بر اجرای مراحل توافق آتش‌بس میان حماس و رژیم صهیونیستی نظارت کنند، وارد اراضی اشغالی شدند. سخنگوی دفاع مدنی در غزه به الجزیره گفت که ۹۵۰۰ نفر در نوار غزه مفقود شده‌اند. جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون حداقل ۶۷۲۱۱ شهید و ۱۶۹۹۶۱ زخمی بر جای گذاشته است.

دو روز از آتش‌بس شکننده در نوار غزه می‌گذرد و ساکنان این باریکه که به دلیل حملات شدید رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی منتقل شده بودند، حرکت خود را برای بازگشت به خانه‌هایشان در شهر غزه و مناطق شمال این باریکه آغاز کرده‌اند. به رغم قتل عام فلسطینیان در طول بیش از دو سال جنگ مستمر در غزه، رژیم صهیونیستی سرانجام با اذعان به ناتوانی خود در تحقق اهداف از پیش اعلان شده جنگ غزه از جمله نابودی حماس و بازگشت اسرای صهیونیست در اختیار مقاومت فلسطین به سرزمین‌های اشغالی، به قبول شروط مقاومت برای برقراری آتش‌بس و آغاز روند تبادل اسرا تن داد. شهردار غزه با بیان اینکه راه اندازی شهر بدون ماشین آلات پیشرفته فرایندی پیچیده است، اعلام کرد که این شهرداری زیر فشارهای سنگین و کمبود امکانات قرار دارد. او در ادامه به روند بازسازی ساختمان‌های ویران شده شهرداری غزه پرداخت و افزود: طرح سه مرحله‌ای برای بازسازی شهرداری‌های نوار غزه ارائه دادیم و با نهادهای بین‌المللی در مورد آن بحث کردیم.

یک رسانه عبری گزارش داد که سازمان زندان‌های اسرائیل دستور رسمی برای آزادی تعدادی از زندانیان امنیتی فلسطینی را به عنوان بخشی از توافق تبادل اسرا بین مقاومت فلسطین و اشغالگران دریافت کرده است. روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت نوشت که انتقال زندانیان امنیتی از پنج زندان به مراکز آزادی تعیین شده آغاز شده است. این روزنامه اسرائیلی نوشت که توافق تبادل اسرا شامل آزادی تقریباً ۲۵۰ زندانی فلسطینی محکوم به حبس ابد و ۱۷۰۰ نفر فلسطینی شهروند غزه است که پس از ۷ اکتبر بازداشت شده‌اند.

منابع مذکور افزودند که عملیات انتقال اسرای فلسطینی در میان تدابیر شدید امنیتی انجام می‌شود، در حالی که مقامات رسمی هنوز تاریخ مشخصی را برای آزادی واقعی اسرا اعلام نکرده‌اند.وب‌سایت اسرائیلی واللا نیز در همین راستا، به نقل از منابعی نوشت که فهرست نهایی زندانیان فلسطینی که قرار است آزاد شوند ،۱۹۵ زندانی است که به حبس ابد محکوم شده‌اند، که ۶۰ نفر از آن‌ها از جنبش حماس است.

در این میان منابع آگاه از تاریخ سفر ترامپ به مصر و برگزاری یک نشست اروپایی-اسلامی درباره غزه توسط وی خبر دادند.آکسیوس به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد دارد طی روز دوشنبه آتی به مصر سفر کرده و با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور دیدار کند.

قرار است ترامپ در جریان سفر به مصر در مراسم امضای توافق آتش بس غزه با مشارکت دیگر کشورهای تضمین کننده این آتش بس یعنی قطر، ترکیه و مصر شرکت کند. چهار منبع آگاه اعلام کردند که ترامپ قصد دارد یک نشست بین المللی در خصوص نوار غزه برگزار کند. این نشست احتمالاً روز سه شنبه در شرم الشیخ با حضور نمایندگان آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، قطر، امارات، اردن، ترکیه، عربستان، پاکستان و اندونزی در مصر برگزار خواهد شد.