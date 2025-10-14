کنعانی مقدم: کشورهای عربی تعهدات خود در آتش بس غزه را انجام دهند

حسین کنعانی مقدم تحلیلگر مسائل غرب آسیا در گفتگو خبرنگار مهر راجع به توافق آتش بس غریزه و فرصت‌های پیش رو برای کشورهای اسلامی در کمک به مردم فلسطین، اظهار کرد: از توافقنامه ۲۰ بندی که ترامپ پیشنهاد کرده و شروطی را در آن قرارداد، آتش بس چند مرحله‌ای در پیش است که مرحله اول آن عقب نشینی نظامیان صهیونیستی به نوار زرد تعیین شده در نوار غزه و بازگشایی معابر همچنین ورود کمک‌های انسان دوستانه در حال انجام است. طبق آمار بیش از ۱۲۰۰ خودرو و کامیون حامل کمک‌های انسان‌دوستانه آماده ارسال به نوار غزه است.

وی ادامه داد: عدم اجرای عملیات نظامی از طرف حماس و همچنین از طرف رژیم صهیونیستی بخش دیگری از این توافق‌نامه است. آزادی بیش از ۲۰۰۰ نفر از اسرای فلسطینی و تعدادی از اسرای رژیم صهیونیستی همچنین تبادل تعدادی از کشته شدگان از دیگر مفاد این توافق‌نامه است.

این تحلیلگر مسائل غرب آسیا با طرح موضوع که به نظر می‌رسد در مرحله اول اجرای توافقنامه آتش بس مانعی وجود ندارد، عنوان کرد: مرحله اول اجرای آتش بس مانعی ندارد که رژیم صهیونیستی بهانه جویی کند و نقض آتش بس انجام دهد؛ هرچند که در روزهای اخیر شواهدی از نقض آتش بس توسط رژیم صهیونیستی دیده شده است، حملات این رژیم به جنوب لبنان نشان می‌دهد که جبهه جدیدی را برای ادامه سیاست‌های جنگ طلبانه نتانیاهو باز می‌کند.

کنعانی مقدم خاطرنشان کرد: طبیعتاً کشورهای عربی همچنین ترکیه تعهداتی داشتند، همچنین قطر و عربستان به علاوه مصر در رابطه با کمک‌های نظامی و بازسازی و نظارت بر نحوه آتش بس همچنین ارسال کمک‌های بشردوستانه؛ قاعدتاً باید تعهدات خود را دنبال کنند، تا مردمی که از شمال به جنوب غزه باز می‌گردند بتوانند زیست حداقلی را داشته باشند.

وی با اشاره به شهادت ۷۶ هزار فلسطینی در نوار غزه که بیش از ۷۰ درصد آنها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند، یادآور شد: در حملات رژیم صهیونیستی ۱۷۰ هزار فلسطین در نوار غزه مجروح شدند، حدود ۱۰ هزار نفر مفقود شدند و همه این‌ها نشان دهنده این است که رژیم صهیونیستی جز جنایت نتیجه‌ای را از حمله به غزه نداشته است، مردم در غزه ماندند و کوچ اجباری اتفاق نیفتاد.

این تحلیلگر مسائل غرب آسیا اظهار کرد: رژیم صهیونیستی عملاً به شکست نظامی و سیاسی در حمله به غزه مواجه شد، با توجه به بدعهدی‌های رژیم صهیونیستی و نقض چندین باره آتش بس در توافق‌های قبلی قرار شده است گروهی بر اجرای آتش بس نظارت کنند، حماس هم همکاری خود را در این رابطه اعلام کرده است. کشورهای اسلامی می‌توانند با ایجاد فشارهای مختلف از رژیم صهیونیستی از طریق ابزارهای مختلف به مردم فلسطین کمک کنند.

کنعانی مقدم همچنین بیان کرد: ظاهراً ترامپ به دنبال این است که این توافقنامه ۲۰ ماده‌ای انجام شود، اما رژیم صهیونیستی موضوع خلع سلاح حماس را بهانه کرده و حماس که من سلاحم را زمانی که هیئت حاکم در در فلسطین و از بین فلسطینیان انتخاب شود، تحویل آنها خواهم داد و به رژیم صهیونیستی تحویل نمی‌دهم. به نظر می‌رسد روند به نحوی پیش می‌رود که این توافقنامه اجرا می‌شود.