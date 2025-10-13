اعضای «کنست» ایستاده ترامپ را تشویق کردند+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمزآواسرائیل، اعضای پارلمان رژیم صهیونیستی همزمان با ورود دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با تشویق ایستاده به مدت ۲ دقیقه و نیم از او استقبال کردند.

به نوشته این رسانه، همزمان با ایستادن ترامپ پشت جایگاه سخنرانی، گروه موسیقی کنست برای وی نواخت و رئیس جمهور آمریکا مورد تشویق قرار گرفت.

همچنین به ادعای این رسانه، اعضا و قانونگذاران کنست، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی را نیز مورد تحسین قرار داده و برخی لقب او(بی‌بی) را فریاد زدند.

جرد کوشنر، داماد و فرستاده ترامپ، مارکو روبیو، وزیر خارجه، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، مایک هاکبی، سفیر این کشور در اراضی اشغالی و سایر مقامات ارشد واشنگتن نیز از سوی اعضای کنست مورد تشویق قرار گرفتند.

ترامپ که به منظور شرکت در مراسم انجام آتش بس در غزه و تبادل اسرا به سرزمین‌های اشغالی سفر کرده است، در بدو ورود به سرزمین‌های اشغالی گفت که همه از توافق آتش بس در غزه خوشحال هستند و از این توافق استقبال می‌کنند.

طبق توافق آتش‌بس غزه، حماس تمام اسرای صهیونیستی(زنده و مرده) را در ازای صدها فلسطینی محبوس در زندان‌های تل‌آویو را آزاد می‌کند.