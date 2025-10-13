  1. بین الملل
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۲

اعضای «کنست» ایستاده ترامپ را تشویق کردند+ فیلم

نمایندگان «کنست» در هنگام ورود رئیس جمهور آمریکا به پارلمان رژیم صهیونیستی، با تشویق ایستاده از او استقبال کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمزآواسرائیل، اعضای پارلمان رژیم صهیونیستی همزمان با ورود دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با تشویق ایستاده به مدت ۲ دقیقه و نیم از او استقبال کردند.

به نوشته این رسانه، همزمان با ایستادن ترامپ پشت جایگاه سخنرانی، گروه موسیقی کنست برای وی نواخت و رئیس جمهور آمریکا مورد تشویق قرار گرفت.

همچنین به ادعای این رسانه، اعضا و قانونگذاران کنست، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی را نیز مورد تحسین قرار داده و برخی لقب او(بی‌بی) را فریاد زدند.

جرد کوشنر، داماد و فرستاده ترامپ، مارکو روبیو، وزیر خارجه، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، مایک هاکبی، سفیر این کشور در اراضی اشغالی و سایر مقامات ارشد واشنگتن نیز از سوی اعضای کنست مورد تشویق قرار گرفتند.

ترامپ که به منظور شرکت در مراسم انجام آتش بس در غزه و تبادل اسرا به سرزمین‌های اشغالی سفر کرده است، در بدو ورود به سرزمین‌های اشغالی گفت که همه از توافق آتش بس در غزه خوشحال هستند و از این توافق استقبال می‌کنند.

طبق توافق آتش‌بس غزه، حماس تمام اسرای صهیونیستی(زنده و مرده) را در ازای صدها فلسطینی محبوس در زندان‌های تل‌آویو را آزاد می‌کند.

