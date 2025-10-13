دریافت 7 MB کد خبر 6620889 https://mehrnews.com/x39hzc ۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۸ کد خبر 6620889 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۸ ماجرای دعوت کاردار عمان به وزارت خارجه چه بود؟ روایت سخنگوی وزارت خارجه از پشتپرده آب معدنی آلوده ایرانی را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط بقایی: سه کشور اروپایی در ایفای تعهدات برجامی بشدت قصور دارند بقائی: جامعه جهانی با چشمان باز مراقب بدعهدی صهیونیست ها باشد تاکید بقایی بر موضع اصولی ایران درباره ضرورت توقف نسلکشی در غزه برچسبها عمان آب معدنی وزارت خارجه اسماعیل بقایی
