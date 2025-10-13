دریافت 7 MB
کد خبر 6620889
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۸

ماجرای دعوت کاردار عمان به وزارت خارجه چه بود؟

ماجرای دعوت کاردار عمان به وزارت خارجه چه بود؟

روایت سخنگوی وزارت خارجه از پشت‌پرده آب معدنی آلوده ایرانی را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

